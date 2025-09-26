Actualites

Fuite d'un homme ou vacillement d'un système ? Dr Lansana Gagny Sakho interpelle sur l'avenir de la justice sénégalaise

L’ancien Directeur général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Dr Lansana Gagny Sakho, a livré une réflexion qui suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux. Dans un message publié récemment, il estime que « cette fuite n’est pas seulement celle d’un homme. Elle est le symptôme d’un ancien ordre qui vacille ».

Par ces mots, Dr Sakho met en exergue l’opposition entre un système marqué, selon lui, par l’impunité, et l’émergence d’une justice plus indépendante, méthodique et déterminée. Il précise qu’il ne s’agit pas de chercher à « humilier », mais bien de « faire la lumière » et d’« assainir » la vie publique.

Son interpellation se conclut par une interrogation lourde de sens : « Souhaitons-nous un pays où les puissants fuient la justice, ou un pays où la justice fait fuir l’impunité ? »

Dans un contexte politique et judiciaire sensible, où plusieurs personnalités font face à des poursuites, cette prise de position réaffirme l’importance d’une justice équitable, pilier de l’État de droit. Le message du Dr Sakho vient ainsi nourrir le débat sur le rôle des institutions judiciaires dans la consolidation de la démocratie sénégalaise.

