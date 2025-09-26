Sous l’impulsion de Chouaib Coulibaly, Pikine Est accueille une journée de consultations gratuites

Une initiative communautaire verra le jour ce dimanche 28 septembre 2025 à Pikine Est, dans la banlieue de Dakar. Le Mouvement Alternative Citoyenne Ñun Ñoy, en partenariat avec la Poste de Santé de Pikine Est, organise une grande journée de consultations médicales gratuites à la Cité Pépinière, à partir de 9h du matin. L’événement est placé sous la présidence effective de M. Chouaib Coulibaly, président du mouvement citoyen.

Au programme : consultations médicales offertes, distribution de médicaments, mais aussi des échanges autour de thématiques de santé publique. Cette journée vise à faciliter l’accès aux soins pour les habitants de la commune, souvent confrontés à des difficultés dans le parcours médical.

« C’est une réponse concrète aux besoins des populations locales, notamment les plus vulnérables », explique un représentant du Mouvement Ñun Ñoy. Dans un contexte où l’accès aux soins reste un défi pour de nombreux Sénégalais, cette action s’inscrit dans une dynamique citoyenne de solidarité et de prévention.

Les organisateurs appellent les habitants de Pikine, en particulier ceux de Pikine Est, à venir nombreux bénéficier de ces services. L’objectif est clair : allier proximité, qualité et gratuité des soins, dans une logique d’accompagnement médical durable.

Cette mobilisation témoigne d’un engagement grandissant de la société civile pour pallier les carences du système de santé public, et souligne l’importance de renforcer les initiatives locales pour une meilleure couverture sanitaire.