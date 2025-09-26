A la UneÉconomie

Bassirou Diomaye Faye : ‘’Le FMI doit presser le pas pour que nous sachions sur quel pied danser’’

Le Fonds monétaire international (FMI) doit ‘’presser le pas’’ dans l’élaboration d’un nouveau programme de coopération avec le Sénégal, afin que le pays et ses autres partenaires ‘’sachent à quoi s’en tenir’’, a dit le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans un entretien diffusé vendredi par France 24.

‘’Nous poursuivons notre trajectoire mais nous voulons que le FMI presse […] le pas, pour que nous sachions sur quel pied danser avec lui, afin que les partenaires qui attendent son signal pour continuer à travailler avec le Sénégal sachent aussi à quoi s’en tenir’’, a déclaré M. Faye.

Le dirigeant sénégalais, présent à New York depuis lundi pour la 80e Assemblée générale des Nations unies, était l’invité de l’émission ‘’En tête-à-tête’’ de ce média de l’audiovisuel public français.

Le Fonds monétaire international a suspendu son programme de coopération avec le Sénégal en attendant les résultats d’un audit mené par le cabinet Forvis Mazars sur des déclarations jugées ‘’erronées’’ des ex-dirigeants du Sénégal, concernant les finances publiques du pays.

Dans un rapport publié en février 2025, la Cour des comptes du Sénégal a remis en cause les données relatives notamment à la dette du pays et au déficit budgétaire, entre 2019 et mars 2024.

À la question de savoir s’il s’attend à ce que les conclusions de l’audit de Forvis Mazars soient ‘’pires’’ que celles de la Cour des comptes, M. Faye a répondu : ‘’Nous avons déjà trouvé pire, parce que nous avons trouvé une dette de l’ordre de 73 % du PIB…’’

Le déficit budgétaire s’élève à ‘’près de 13 %’’ du PIB et la dette publique à ‘’près de 119 %’’ du PIB, a-t-il dit en citant des statistiques officielles.

Les autorités sénégalaises n’ont pas fait faire cet audit pour le FMI, a précisé le chef de l’État, ajoutant que cette institution financière est ‘’libre’’ de mener ses propres ‘’démarches’’.

‘’Nous l’avons fait pour la crédibilité des dirigeants que nous sommes, vis-à-vis de notre peuple, pour la crédibilité du Sénégal vis-à-vis de ses partenaires’’, a fait valoir M. Faye.

Selon lui, l’actuel parti au pouvoir, Pastef-Les patriotes, dirigé par le Premier ministre, Ousmane Sonko, avait déjà mis en garde le FMI par voie épistolaire, en 2018, contre le ‘’dépassement’’ opéré sur ‘’les ressources extérieures’’ du pays.

L’ex-parti d’opposition n’avait reçu aucune réponse du Fonds monétaire international, a dit Bassirou Diomaye Faye.

