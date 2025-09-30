Affaire Madiambal Diagne : un collectif d’avocats français et sénégalais mobilisé après l’incarcération de sa famille

Le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne a réagi, via un tweet publié sur son compte officiel, à l’annonce du placement sous mandat de dépôt de son épouse et de ses deux fils. Dans ce message, il a révélé la constitution d’un collectif d’avocats internationaux pour assurer sa défense et celle de sa famille.

Le Cabinet français William Bourdon & Associés, spécialisé dans la défense des droits humains et les affaires politico-judiciaires sensibles, s’est joint à l’équipe de défense. Il travaillera en collaboration avec plusieurs avocats sénégalais parmi lesquels Me El. Amadou Sall, Me Baboucar Cissé, Me Dior Diagne, Me Ramatoulaye Ba, Me Papa Sène, Me Arona Bass, Me Ousmane Thiam et Me Demba Ciré Bathily.

Cette annonce intervient dans un contexte de forte tension judiciaire et médiatique, alors que l’affaire suscite un vif débat au Sénégal. Le recours à un cabinet français de renom démontre la volonté de Madiambal Diagne de donner une dimension internationale à sa défense et de médiatiser davantage ce dossier.

Pour l’heure, aucune précision n’a été donnée sur les charges exactes retenues contre ses proches. Mais la mobilisation de ce collectif d’avocats, conjuguant expertise locale et internationale, laisse présager une bataille judiciaire de grande ampleur dans les semaines à venir.