Macky Sall, le Fric au Cœur (par Marvel Ndoye)

Macky Sall, qui n’ose plus poser les pieds au Sénégal, vient de publier depuis l’étranger son nouveau livre qui porte le titre « L’Afrique au cœur ». Mais il sait mieux que quiconque que le titre qui convient le mieux à tout livre qu’il écrit, c’est plutôt : « Macky Sall. Le Fric au Cœur ». Il peut continuer à mentir aux étrangers, mais au Sénégal, tout ce que l’on a retenu de lui, tout ce que nos enfants et petits enfants entendront de lui, c’est :

1° Il a été le président le plus prédateur de tous les temps. 12 années au service exclusif de la délinquance économique et à dépouiller les Sénégalais.

2° Il est le père du gros tas de graisse Amadou Sall, un cleptomane, un lâche, un fuyard minable qui a laissé ses prête-noms, dont une jeune fille, aller faire la prison à sa place.

3° Il est l’époux d’une psychopathe qui passait son temps à danser à la vue du sang que faisait couler son mari, doublée d’une cleptomane qui détroussait le peuple au travers de sa fondation « Se servir du Sénégal ».

4° Toutes les décisions qu’il prenait avaient des soubassements de prédation.

DEPECHES

Piratage massif aux Impôts et Domaines : un ingénieur sénégalais en cybersécurité tire la sonnette d’alarme
Interdiction des téléphones portables dans les écoles au Sénégal : entre nécessité éducative et débat sociétal
LE SÉNÉGALAIS EST CONTRADICTOIRE DANS SON ATTITUDE ET DANS SES ATTENTES.
Diaspora-Bond : la graine de l’espérance, les fruits du développement Par le Prof Amath NDIAYE

** Quand les inondations sèment la désolation, il lance un plan décennal de 766 milliards dont les 3 / 4 seront volés par ses hommes et ses complices

** Quand le Covid sème la mort, il lance la Force Covid à 1000 milliards, suspend toutes les règles de contrôle des marchés, et finit par faire voler / surfacturer plus de 50% de ce fond

** Quand il lance l’initiative de construire des prisons, des hôpitaux, et des palais de justice, c’est pour surfacturer à plus de 70% ces infrastructures avec la complicité de son ami, le lâche fuyard Madiambal

** Etc… Stade / BRT / TER / Aéroport …….. Il a tout fait surfacturer et a mis les dossiers sous le coude.

5° Jusqu’à la dernière semaine de sa passation de service avec BDF, il signait encore des décrets et faisait signer des contrats avec bakchiche.

6° Sur les 55 000 milliards de budgets passés entre ses mains en 12 ans, plus des 50% ont été volés grâce à sa signature et à son coude maléfique.

7° Avec lui, les surfacturations c’est pas « on rajoute 10% », mais c’est plutôt on multiplie le prix par 4 ou 5. Les carnages économiques se comptent par centaines. Il ne volait plus pour s’enrichir, mais par haine vis-à-vis du peuple sénégalais qui a manifesté très tôt sa volonté de le dégager du palais

Non content d’être un cleptomane, l’on retiendra aussi de lui que :

** C’est un tueur en série qui prend son pied à la vue de sang de nos enfants. Il vient d’avouer au micro du tik-tokeur que c’est bien lui qui a ordonné l’exécution d’une centaine de jeunes citoyens désarmés, ainsi que les exactions sur les survivant.

** C’est un mythomane qui ne cesse de mentir que lorsqu’il a la bouche fermée

Avec Macky Sall, c’est donc le fric au cœur et non l’Afrique au cœur.

MARVEL NDOYE

Email : [email protected]

