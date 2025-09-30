Actualites

Affaire Madiambal Diagne : Me Demba Ciré Bathily dément, Pape Kanté nuance

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
3 Min Read

La constitution du collectif d’avocats annoncée par Madiambal Diagne continue de faire réagir. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, l’avocat sénégalais Me Demba Ciré Bathily a tenu à apporter une clarification concernant son nom cité dans la liste de défenseurs de l’ancien journaliste et de sa famille.

« Je viens de lire dans un post que je serais parmi les avocats de M. Madiambal Diagne par ses soins. Je tiens à préciser que je ne fais pas partie de ses avocats et que c’est sûrement par erreur que ce post a été fait », a déclaré l’avocat.

Me Bathily précise toutefois que son cabinet défend bel et bien un membre de la famille, mais il ne s’agit pas du journaliste. « Mon cabinet assure la défense de Mouhamed Diagne qui n’a rien à voir avec les faits incriminés et qui, par ailleurs, est mon beau-fils », a-t-il ajouté.

Cette mise au point a rapidement suscité une réaction de la part de Me Pape Kanté, qui apporte une nuance importante. Selon lui, la distinction opérée par Me Bathily n’est pas si évidente.

« Si Mouhamed Diagne est ce fils de Madiambal, placé sous mandat de dépôt suite au rapport de la Centif, lié au blanchiment de capitaux et à des infractions financières présumées, il s’agit bien d’un dossier connexe à celui de l’ex-greffier. Il ne s’est certainement pas trompé en citant notre confrère Me Bathily comme un de ses défenseurs. Mouhamed et Madiambal ont des intérêts convergents et sont des personnes liées. Sans entrer dans le fond, je vois mal l’avocat de Mouhamed Diagne défendre son client contre Madiambal, si des preuves favorables à Mouhamed Diagne mettaient en cause Madiambal. Défendre Mouhamed, c’est être l’avocat de Madiambal, il faut juste être réaliste. Quelle posture en cas de jonction d’instances plus tard pour cause de connexité ou d’identité de la cause ? », s’est interrogé Me Kanté, avant de conclure par une pique : « Teranga ken dou ko dello ».

DEPECHES

Voici la vidéo de Me Bamba Cissé arme à la main qui affole la toile !
Arrestation de Pape Mahwa Diouf : l’APR dénonce une “prise d’otage politique ‘’ et exige sa libération immédiate
Affaire Madiambal Diagne : un collectif d’avocats français et sénégalais mobilisé après l’incarcération de sa famille
Infrastructures : Dethié Fall en réunion matinale avec la direction du PUMA

Entre démenti et nuances, la composition réelle du collectif d’avocats de Madiambal Diagne et l’étendue de leurs mandats respectifs risquent d’alimenter encore le débat autour d’un dossier qui s’annonce particulièrement sensible et complexe.

Share This Article
Previous Article Affaire Madiambal Diagne : un collectif d’avocats français et sénégalais mobilisé après l’incarcération de sa famille
Next Article Contrat de distribution exclusive: Le rappeur sénégalais DIP Doundou Guiss signe avec Sony Music
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

ActualitesXalima TV

Voici la vidéo de Me Bamba Cissé arme à la main qui affole la toile !

By
Xalima
ÉconomieXalima TV

Macky Sall persiste : « Il n’y a pas de dette cachée »

By
Xalima
InternationalXalima TV

Vers une candidature de Macky Sall à l’ONU ? Tout dépendra du soutien du Sénégal et des grandes puissances

By
Xalima
ActualitesXalima TV

CBAO Poste Thiaroye : quand l’indiscipline des élites piétine les citoyens

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

ActualitesSociete

Urgences sanitaires, affaire Madiambal Diagne, et tensions politiques en une

A la UneActualites

Affaire CENTIF – Madiambal Diagne : 1,176 milliard, 7 chèques suspects et un patron de presse en fuite

A la UneActualites

Gouvernance de l’eau : à Dakar, les ministres africains adoptent une feuille de route historique

ActualitesSociete

Consultations gratuites à Pikine : le Mouvement Alternative Citoyenne au chevet des oubliés de la santé

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Sports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions