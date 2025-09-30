Affaire Madiambal Diagne : Me Demba Ciré Bathily dément, Pape Kanté nuance

La constitution du collectif d’avocats annoncée par Madiambal Diagne continue de faire réagir. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, l’avocat sénégalais Me Demba Ciré Bathily a tenu à apporter une clarification concernant son nom cité dans la liste de défenseurs de l’ancien journaliste et de sa famille.

« Je viens de lire dans un post que je serais parmi les avocats de M. Madiambal Diagne par ses soins. Je tiens à préciser que je ne fais pas partie de ses avocats et que c’est sûrement par erreur que ce post a été fait », a déclaré l’avocat.

Me Bathily précise toutefois que son cabinet défend bel et bien un membre de la famille, mais il ne s’agit pas du journaliste. « Mon cabinet assure la défense de Mouhamed Diagne qui n’a rien à voir avec les faits incriminés et qui, par ailleurs, est mon beau-fils », a-t-il ajouté.

Cette mise au point a rapidement suscité une réaction de la part de Me Pape Kanté, qui apporte une nuance importante. Selon lui, la distinction opérée par Me Bathily n’est pas si évidente.

« Si Mouhamed Diagne est ce fils de Madiambal, placé sous mandat de dépôt suite au rapport de la Centif, lié au blanchiment de capitaux et à des infractions financières présumées, il s’agit bien d’un dossier connexe à celui de l’ex-greffier. Il ne s’est certainement pas trompé en citant notre confrère Me Bathily comme un de ses défenseurs. Mouhamed et Madiambal ont des intérêts convergents et sont des personnes liées. Sans entrer dans le fond, je vois mal l’avocat de Mouhamed Diagne défendre son client contre Madiambal, si des preuves favorables à Mouhamed Diagne mettaient en cause Madiambal. Défendre Mouhamed, c’est être l’avocat de Madiambal, il faut juste être réaliste. Quelle posture en cas de jonction d’instances plus tard pour cause de connexité ou d’identité de la cause ? », s’est interrogé Me Kanté, avant de conclure par une pique : « Teranga ken dou ko dello ».

Entre démenti et nuances, la composition réelle du collectif d’avocats de Madiambal Diagne et l’étendue de leurs mandats respectifs risquent d’alimenter encore le débat autour d’un dossier qui s’annonce particulièrement sensible et complexe.