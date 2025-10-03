Actualites

Mamelles : Destruction des abris de fortune à la Cité « Haoussa »

Ce vendredi 3 octobre 2025, les autorités ont procédé à la démolition des abris de fortune installés à la cité dite « Haoussa », aux Mamelles. Cette opération vise à renforcer la salubrité urbaine et à protéger la sécurité des habitants.

À l’issue de cette intervention, le ministre de l’Intérieur, Mahamadou Bamba Cissé, a invité les populations à s’investir davantage dans la préservation de leur cadre de vie. « Il est essentiel de signaler aux autorités compétentes toute occupation anarchique et de veiller, dans un cadre légal, à ce que les sites libérés ne soient pas réoccupés », a-t-il déclaré.

Le ministre a également annoncé la mise en œuvre d’une politique de tolérance zéro contre la mendicité et les activités connexes liées à la traite de personnes. Selon lui, ces réseaux clandestins constituent une menace pour la sécurité des citoyens et compromettent l’hygiène ainsi que l’image des villes.

Cette opération marque une étape dans la lutte contre l’occupation illégale de l’espace public. Des mesures de surveillance renforcées devraient être mises en place pour empêcher toute réinstallation future sur ces sites.

