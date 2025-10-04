Diourbel: le préfet n’écarte pas de fermer les écoles délabrées pour la sécurité des élèves

Le préfet du département de Diourbel (centre), Abdou Khadir Diop a menacé jeudi de fermer les établissements scolaires en état de délabrement et présentant ”un danger pour les élèves”.
”On ne peut pas laisser les enfants fréquenter des établissements menaçant ruine. Si la commission auxiliaire de protection civile constate un risque, nous prendrons la décision de les fermer”, a-t-il déclaré lors d’une réunion préparatoire de la rentrée scolaire prévue le 6 octobre pour les enseignants et le 8 octobre pour les élèves.
Il a assuré que les services techniques prendront les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des apprenants.
Abdou Khadir Diop a par ailleurs plaidé pour une meilleure territorialisation des ressources afin d’accélérer la réhabilitation des bâtiments scolaires.
Au nom des directeurs d’école du département, Ely Birahim Fall, directeur de l’école d’application Ibrahima Thioye de Diourbel, a confirmé l’état de délabrement avancé de nombreux établissements.
Il a cité son école, construite en 1913 et jamais réhabilitée, ainsi que d’autres établissements tels qu’Algor Dioum et Mansourang Sourang, appelant à une réhabilitation urgente.