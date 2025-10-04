Diourbel: le préfet n’écarte pas de fermer les écoles délabrées pour la sécurité des élèves

Le préfet du département de Diourbel (centre), Abdou Khadir Diop a menacé jeudi de fermer les établissements scolaires en état de délabrement et présentant ”un danger pour les élèves”.

‎”On ne peut pas laisser les enfants fréquenter des établissements menaçant ruine. Si la commission auxiliaire de protection civile constate un risque, nous prendrons la décision de les fermer”, a-t-il déclaré lors d’une réunion préparatoire de la rentrée scolaire prévue le 6 octobre pour les enseignants et le 8 octobre pour les élèves.

‎‎Il a assuré que les services techniques prendront les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des apprenants.

Abdou Khadir Diop a par ailleurs plaidé pour une meilleure territorialisation des ressources afin d’accélérer la réhabilitation des bâtiments scolaires.

‎‎Au nom des directeurs d’école du département, Ely Birahim Fall, directeur de l’école d’application Ibrahima Thioye de Diourbel, a confirmé l’état de délabrement avancé de nombreux établissements.

‎‎Il a cité son école, construite en 1913 et jamais réhabilitée, ainsi que d’autres établissements tels qu’Algor Dioum et Mansourang Sourang, appelant à une réhabilitation urgente.