Bonne rentrée 2025 : le message du président Diomaye Faye à la communauté éducative

À l’occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a adressé un message solennel aux 4,5 millions d’apprenants du pays, plaçant cette nouvelle année sous le signe de l’équité, de la qualité et d’une transformation humaniste de l’école publique.

Ce lundi matin, près de 4,5 millions d’élèves et d’étudiants ont repris le chemin des classes sur toute l’étendue du territoire sénégalais. Pour marquer ce moment clé de l’année scolaire, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a livré un message d’espoir et d’engagement à l’ensemble de la communauté éducative.

« Je leur souhaite, ainsi qu’à leurs enseignants, à leurs parents et à toute la communauté éducative, une excellente année scolaire 2025-2026, placée sous le signe de l’équité, de la qualité et de la transformation humaniste de l’école », a déclaré le chef de l’État dans un message diffusé ce matin.

Inscrivant son propos dans la dynamique de l’Agenda national de transformation – Vision Sénégal 2050, le président a réaffirmé sa volonté de poursuivre la refondation de l’école publique sénégalaise, afin d’offrir à chaque enfant et à chaque jeune les meilleures conditions d’apprentissage, d’inclusion et d’épanouissement.

Depuis son élection, Bassirou Diomaye Faye a exprimé à plusieurs reprises sa priorité accordée à l’éducation, pilier de développement économique et de justice sociale dans un pays jeune, où plus de 60 % de la population a moins de 25 ans.

Le message présidentiel résonne également comme une réponse aux nombreux défis qui marquent traditionnellement les rentrées scolaires : retards dans le démarrage effectif des cours, déficit d’infrastructures, conditions précaires en milieu rural, et revendications récurrentes du corps enseignant.

Dans cette perspective, le président Faye appelle à une mobilisation collective : enseignants, parents, collectivités territoriales et partenaires sociaux sont invités à œuvrer ensemble pour bâtir une école publique « équitable, inclusive et orientée vers l’excellence ».

Alors que s’ouvre une nouvelle année scolaire, ce message place clairement l’éducation au cœur du projet national : non seulement comme levier de développement, mais aussi comme espace de transformation sociale, de cohésion et d’émancipation.

