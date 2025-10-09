A la UneActualites

Aliou Sall interpellé et auditionné par la Division des Investigations Criminelles

Aliou Sall, ancien maire de Guédiawaye et frère de l’ex-président Macky Sall, a été interpellé ce jeudi 9 octobre 2025 par les éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC), selon des informations rapportées par la Radio Futurs Médias (RFM). Il a été conduit dans la foulée au Pool Judiciaire Financier, où il est actuellement en cours d’audition.

Aucune communication officielle n’a, pour l’heure, précisé les motifs exacts de cette interpellation, mais cette convocation intervient dans un contexte de renforcement des enquêtes autour de la gestion financière de certains anciens responsables politiques et administratifs.

Aliou Sall, dont le nom avait été cité par le passé dans des dossiers sensibles, notamment dans le cadre du scandale autour du pétrole et du gaz révélé en 2019, n’avait jusqu’à présent pas fait l’objet de poursuites judiciaires formelles.

L’audition en cours pourrait marquer une nouvelle étape dans la politique de « reddition des comptes » annoncée par les autorités actuelles. Toutefois, les charges, s’il y en a, ne sont pas encore connues au moment de la rédaction de cet article.

L’entourage d’Aliou Sall n’a pas encore réagi officiellement.

