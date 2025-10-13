ActualitesPolitique

Déguerpissement à Keur Massar : le maire s’excuse et lance un plan de réorganisation

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

Dans un entretien accordé au journal L’Observateur, Mouhamed Bilal Diatta, maire de Keur Massar Sud et cadre du parti Pastef, est revenu sur les vives tensions survenues lors de l’opération de déguerpissement menée fin septembre contre les marchands ambulants. Fréquemment perçu comme impulsif, l’édile a reconnu une erreur de comportement et a présenté ses excuses, tout en expliquant ce qui a motivé sa réaction.

« Mon seul défaut, je l’assume, c’est l’amour démesuré que j’ai pour Ousmane Sonko », a déclaré l’élu, expliquant avoir « craqué » face à des propos qu’il juge insultants envers l’État, les autorités, et lui-même. Des jeunes, en marge de l’opération, auraient exprimé leur colère de manière virulente, certains allant jusqu’à insulter des figures politiques dans des interviews accordées à la presse.

Bilal Diatta a notamment regretté sa réaction à l’encontre de journalistes présents sur le terrain. Il affirme que son intention n’était pas d’entraver leur travail, mais d’empêcher la diffusion de discours « dangereux » dans l’espace public. Il a d’ailleurs précisé avoir rencontré la journaliste concernée pour lui présenter ses excuses personnellement. « Je reste un homme, pas un saint », a-t-il conclu.

Au-delà de la polémique, le maire a également évoqué la situation des commerçants déguerpis, qu’il dit comprendre. Il assure avoir entamé un plan de réorganisation des espaces publics pour leur proposer des zones de vente plus dignes, avec de meilleures conditions sanitaires et de sécurité. Son ambition, dit-il, est de faire de Keur Massar Sud une commune « verte et vivable ».

Ce double message – de contrition et d’engagement – semble vouloir tourner la page d’un incident ayant suscité de nombreuses réactions, tant sur les réseaux sociaux qu’au sein de la société civile. Reste à savoir si les mesures annoncées suffiront à apaiser durablement les tensions dans la commune.

