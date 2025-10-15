A la UneActualites

Thierno Alassane Sall porte plainte : le dossier controversé d’électrification rurale relancé

diatiger
By
diatiger
1 Comment
3 Min Read

Le député Thierno Alassane Sall a annoncé qu’il déposera une plainte jeudi 16 octobre à 10 heures auprès du Pool judiciaire financier, visant le marché d’électrification rurale attribué à AEE Power EPC par l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER). L’annonce a été faite sur son compte Facebook, et relance un dossier déjà sous tension.

Depuis plusieurs mois, Thierno Alassane Sall dénonce ce qu’il qualifie d’irrégularités graves dans l’attribution de ce marché. Il affirme que les garanties exigées (caution de soumission, garantie de bonne exécution, avance de démarrage) n’auraient pas été émises dans des conditions conformes aux normes du Code CIMA, notamment parce que les primes d’assurance n’auraient pas été réglées avant leur émission. Il soutient que cette situation entacherait la validité de ces garanties.

Le député accuse également la SONAC, l’institution d’assurance concernée, de ne pas avoir respecté les interpellations de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP). Il pointe un vide de réponses des autorités financières, et affirme que la Banque Santander, partenaire financier du dossier, a elle-même soulevé des inquiétudes quant à l’usage des fonds débloqués.

Ce qui rend cette saisine particulièrement sensible, c’est le montant envisagé et les enjeux de gouvernance. Le député évoque une avance de démarrage chiffrée à 37 milliards FCFA dans ce dossier, dont l’utilisation demeure obscure. Il soutient que, quatorze mois après le décaissement, il n’y aurait pas de résultats tangibles sur le terrain, ce qui frappe d’autant plus dans un projet censé doter de nombreuses localités rurales d’électricité.

La direction de l’ASER, par la voix de son directeur général, Jean-Michel Sène, a déjà riposté. Il accuse le député d’“accusations sans fondement” et de “contre‑vérités”, exigeant qu’il précise les noms des responsables qu’il incrimine. Il défend le bilan de l’ASER, assurant que des localités ont été électrifiées dans le cadre de la première phase du projet.

DEPECHES

Fièvre de la Vallée du Rift au Sénégal : entre alerte sanitaire et risques pour les populations
Ouverture du premier Forum national du Livre et de la Lecture : le Sénégal engage sa souveraineté culturelle
Le Sénégal entre mémoire et réconciliation : réception du Livre Blanc sur le massacre de Thiaroye
Vers une doctrine souveraine du financement public : l’État mise sur l’APE et l’investissement endogène

Ce face-à-face entre un parlementaire et une agence publique met en lumière les tensions autour des grands projets d’investissement au Sénégal. Si la plainte est effectivement déposée, elle ouvrira un front judiciaire qui pourrait conduire à des enquêtes approfondies, des audits ou des poursuites selon les résultats de l’instruction.

Dans l’immédiat, plusieurs questions attendent des réponses : la justification des garanties émises, le détail de l’utilisation des avances débloquées, le rôle des autorités de régulation et de contrôle, et l’état effectif des travaux sur le terrain. Au-delà des péripéties judiciaires, ce dossier pourrait devenir un test de volonté politique pour la transparence et la reddition des comptes dans les marchés publics sénégalais.

Share This Article
Previous Article Rokhy Ndiaye: deuxième vice‑présidente de l’Assemblée nationale, entre responsabilité et visibilité
Next Article Quand l’ANSD invite à mieux communiquer : atelier pour renforcer le Système statistique national
1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

ÉconomieXalima TV

ARCOP : Dr Moustapha Djité revient sur les défis de la commande publique

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

Habib Sy : “Macky Sall est maîtrisable” la question des missions politiques à l’étranger sous le feu des critiques

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

ONU -Diplomatie : Dr Daouda Ngom appelle Macky Sall à plus de retenue et d’élégance républicaine

By
Xalima
CelebritesXalima TV

Massamba, fils de Cheikh Lô, témoigne de sa blessure lors des événements politiques de 2023

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Le président exige une évaluation semestrielle du pacte social et réorganise le Haut Conseil du Dialogue

A la UneActualites

Macky Sall : vers l’examen en recevabilité du projet de mise en accusation

A la UneActualites

Le Président Bassirou Diomaye Faye fait du logement une priorité nationale

A la UneActualites

Accélération, contrôle foncier, innovations : le nouveau cap fixé pour l’habitat

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football Sports

Le Sénégal mobilisé après la qualification au Mondial : le chef de l’État fixe le cap

Sports

Bassirou Diomaye Faye salue la qualification des Lions : “Un peuple uni dans la fierté nationale”

A la Une Sports

Le Sénégal valide son billet pour la Coupe du Monde 2026 : une qualification historique !

Sports

Youssou Ndour salue la qualification historique des Lions : « Le Sénégal confirme sa place dans le monde »

Sports

Mody Diaw et Pape Guèye dans le onze de départ des Lions contre les Mourabitounes