Affaire Madiambal Diagne : la défense rejette le mandat d’arrêt et prépare la riposte

Le journaliste sénégalais Madiambal Diagne a été interpellé ce mardi 21 octobre 2025 en France, à la suite de la notification d’un mandat d’arrêt émis par le parquet général de Versailles, selon des informations confirmées par l’avocat sénégalais Me El Hadj Amadou Sall.

Arrêté dans le cadre de l’exécution de ce mandat d’arrêt international, M. Diagne a comparu devant les autorités judiciaires françaises. La cour d’appel a décidé de le placer sous contrôle judiciaire, écartant ainsi la détention provisoire. Cette décision, selon ses avocats, tient compte de son profil de journaliste reconnu, propriétaire de presse, et de l’absence d’indices laissant penser qu’il chercherait à échapper à la justice.

Une demande d’extradition « infondée », selon la défense

La défense de M. Diagne conteste fermement la validité du mandat d’arrêt, le qualifiant de “procédure infondée et juridiquement irrégulière”. Dans un communiqué conjoint, ses avocats français et sénégalais, notamment Me Vincent Brengarth du cabinet Bourdon & Associés, indiquent qu’ils feront valoir ces arguments devant la Chambre de l’instruction de Versailles, en charge d’examiner la demande d’extradition vers le Sénégal.

« Nous avons pleine confiance dans la justice française et dans l’issue de cette procédure, au vu du vide du dossier et du contexte dans lequel cette demande a été formulée », a indiqué un membre du collectif de défense.

Une affaire à forte portée symbolique

Madiambal Diagne est une figure influente de la presse sénégalaise, à la tête du groupe Avenir Communication. Il fait l’objet au Sénégal d’une enquête judiciaire dans le cadre d’un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), portant sur des flux financiers jugés suspects entre des entités privées, dont la société immobilière SCI Pharaon, liée à sa famille, et une entreprise française active dans le secteur hospitalier en Afrique.

Dans ce même dossier, plusieurs membres de sa famille — son épouse, ses deux fils ainsi que son marabout — ont déjà été placés sous mandat de dépôt au Sénégal.

Une procédure judiciaire à suivre dans la durée

Comme le prévoit le droit français, la demande d’extradition formulée par l’État sénégalais doit être examinée en profondeur. La Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles devra notamment vérifier que les faits reprochés à M. Diagne sont reconnus comme infractions dans les deux pays, et qu’ils ne relèvent pas d’une motivation politique.

En attendant cette audience, dont la date reste à fixer, M. Diagne demeure libre sous contrôle judiciaire, ce qui implique certaines restrictions, mais lui évite la détention.

L’affaire, qui mêle justice, diplomatie et liberté de la presse, pourrait connaître de nouveaux rebondissements dans les semaines à venir.