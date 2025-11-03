Intégration africaine : Diomaye Faye mise sur la science et l’enseignement supérieur

À l’occasion de la 19ᵉ Assemblée générale de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), couplée à la 5ᵉ Semaine mondiale de la francophonie scientifique, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a lancé un appel fort en faveur d’une intégration africaine articulée autour du savoir et de la recherche.

“Penser l’intégration africaine à travers l’enseignement supérieur et la recherche” : tel est le message central du chef de l’État, qui voit dans la maîtrise et la circulation des connaissances le fondement de l’autonomisation du continent. “L’autonomisation des savoirs doit commencer par l’enseignement à tous les niveaux”, a-t-il déclaré devant les représentants d’universités francophones réunis à Dakar.

Pour M. Faye, la construction d’une Afrique souveraine ne saurait se limiter à la coopération économique ou politique. Elle doit aussi passer par “l’unification des systèmes d’enseignement supérieur” afin de bâtir “une communauté scientifique solidaire et souveraine”. Il a plaidé pour un investissement massif dans la science et la technologie, “leviers essentiels pour renforcer la place de l’Afrique dans la production mondiale de la connaissance”.

Le président sénégalais a également invité les États de la sous-région à développer des programmes communs de recherche et d’innovation, citant les exemples historiques de circulation du savoir sur le continent : l’université Khaly Amar Fall de Pire au Sénégal, Chinguetti en Mauritanie — surnommée “la Sorbonne du désert” — ou encore Tombouctou au Mali, haut lieu du savoir aux XVe et XVIe siècles.

Ces références, a-t-il souligné, rappellent que “l’Afrique a longtemps été un espace de mobilité intellectuelle et de production du savoir”. Dans le même esprit, il a salué le rôle de l’AUF, dont le siège est à Dakar depuis 1974, pour sa contribution à la mise en réseau des universités francophones et à la promotion d’une recherche inclusive et accessible.

“Le lien du savoir est sans doute le plus solide à côté des liens du sang, car il se bâtit sur l’inclination naturelle au partage et à l’altérité”, a conclu Bassirou Diomaye Faye, réaffirmant l’engagement du Sénégal à faire de l’éducation et de la recherche les piliers de la souveraineté africaine.