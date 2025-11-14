A la UneActualites

Classement économique : quand le débat sur le “top 10 des économies dynamiques” manque sa cible

diatiger
By
diatiger
1 Comment
4 Min Read

À en croire certains discours politiques, le Sénégal se verrait injustement relégué « en queue » d’un classement des économies africaines les plus dynamiques en 2025, selon les projections du Fonds monétaire international (FMI). Pourtant, un examen plus précis des données révèle une réalité tout autre et suscite une question : pourquoi tant d’emphase sur la politique quand la discussion pourrait porter sur l’économie ?

Un classement mal interprété

Plusieurs médias annoncent un “top 10” des économies africaines les plus dynamiques en 2025 d’après le FMI, affirmant que le Sénégal figure parmi les derniers. Or, selon les données les plus crédibles disponibles, ce n’est pas le cas. Par exemple, Pulse Nigeria le classe au 10ᵉ rang, à 6,0 % de croissance attendue, derrière des pays comme la Gambie (6,0 %) et la Guinée. D’autres sources, comme Africa Business Insider, indiquent des projections proches autour des 6 % pour le Sénégal.

Paradoxalement, certaines publications sénégalaises évoquent un taux de croissance plus élevé, autour de 8,4 % en 2025, mis en avant comme l’un des plus élevés de la région subsaharienne. Cette contradiction statistique alimente la confusion : selon quelle version du “classement FMI” parle-t-on ?

Le vrai débat, oublié

C’est ici que ton observation — que “au lieu de débattre de l’économie, on ne fait que de la politique” — prend tout son sens. Le risque est double :

  1. La politique instrumentalise les chiffres : certains y voient un argument électoral ou symbolique, sans creuser les dynamiques réelles qui sous-tendent la croissance (investissements, réformes, dette, vulnérabilités externes).
  2. Le débat économique est négligé : au lieu d’analyser les moteurs de la croissance, on se concentre sur un classement superficial. Résultat : on passe à côté de questions importantes — la durabilité de la croissance, les disparités régionales, les marges de manœuvre budgétaires, les risques d’endettement.

Un aperçu des vrais moteurs

Les perspectives économiques de l’Afrique subsaharienne pour 2025 restent contrastées. Selon le FMI, la croissance régionale devrait se stabiliser autour de 4,1 %. Certains pays émergent comme des “performeurs” particulièrement dynamiques : le Soudan du Sud, qui s’annonce en tête selon Pulse Nigeria, avec des prévisions de croissance très élevées, la Guinée portée par l’export minier, l’Éthiopie grâce aux infrastructures, ou encore le Rwanda.

DEPECHES

Dakar accueillera en novembre 2025 la Conférence régionale Afrique de la FITS
Diplomatie régionale : le président sénégalais assistera à la cérémonie d’investiture d’Alassane Ouattara le 8 décembre
Grand Prix Sacem 2025 : Youssou Ndour célèbre une distinction majeure pour “Éclairer le monde”
Le Sénégal dépose sa candidature pour accueillir la CAN entre 2031 et 2035

Quant au Sénégal, son potentiel repose sur des leviers concrets : développement des secteurs des hydrocarbures (gaz, pétrole), infrastructure, et réformes soutenues. Ses projections de croissance élevées (selon certains médias sénégalais) témoignent de cette ambition.

Pourquoi le “classement” importe, mais ne suffit pas

  • Instrumentalisation politique : un classement, par nature, simplifie et hiérarchise ; il peut servir à revendiquer un “échec” ou un “succès”, sans explorer les nuances.
  • Risques de fragilité : une forte croissance projetée ne garantit pas une croissance inclusive ou stable. Les chocs externes (prix des matières premières, taux d’intérêt, dette) peuvent rapidement changer la donne.
  • Nécessité d’un dialogue éclairé : au Sénégal comme ailleurs, le vrai débat devrait porter sur les politiques publiques, les investissements, la diversification économique, plus que sur les classements symboliques.

Le “top 10” des économies africaines les plus dynamiques en 2025 est certes un élément d’analyse, mais il ne devrait pas être réduit à un argument politique : il s’agit d’abord et avant tout d’un indicateur macroéconomique. En focalisant le débat sur un classement, on passe à côté des véritables enjeux de développement. Le défi pour le Sénégal — mais aussi pour d’autres nations — n’est pas de défendre sa place dans un palmarès, mais de bâtir une croissance solide, résiliente et durable.

Share This Article
Previous Article À l’Assemblée, la Direction générale du budget fait avancer l’examen des crédits : l’Éducation et la Microfinance validées
Next Article Mémoire nationale : le Sénégal prépare le 81ᵉ anniversaire du drame de Thiaroye
1 Comment

  • Le FMI ce sont vraiment de vrais farçeurs. Ils ont une dent contre le Sénégal. Ils peuvent garder leurs sous et nous nous en tirerons même si cela doit être difficile.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Ayib Daffé recadre Diomaye Faye : “Sans Pastef, aucune coalition n’existerait aujourd’hui”

By
Xalima
SportsXalima TV

Montréal célèbre la lutte sénégalaise : un festival historique signé Beuz Pro

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

Abdou MBOW: “Nous avons un Premier ministre qui a un problème psychologique avec la verité”

By
Xalima
A la UnePolitique

Tera-meeting : une démonstration de force pour gérer les tensions internes plutôt que les priorités du peuple, selon Maurice Soudieck Dione, politologue invité d’Objection (Sud FM)

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Luanda : un entretien entre Diomaye Faye et Tshisekedi centré sur la coopération et les enjeux continentaux

A la UneActualites

Contrôle parlementaire : le Premier ministre convoqué devant les députés vendredi 28 novembre

A la UneSociete

Pouponnières au Sénégal : les propos de Ndella Madior Diouf relancent le débat sur le cadre juridique

Actualites

Développement et investissements : la BERD confirme son installation au Sénégal

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football Sports

Colère sur le terrain : Gana Guèye gifle un coéquipier et reçoit un carton rouge direct

A la Une Football

Le Sénégal dépose sa candidature pour accueillir la CAN entre 2031 et 2035

Football Sports

Achraf Hakimi, Ballon d’Or africain 2025 : la consécration d’un leader

Football Sports

Classement FIFA : le Japon dépasse le Sénégal, mais les Lions restent en chapeau 2

Football Sports

Record historique : le Sénégal écrase le Kenya et signe sa plus large victoire