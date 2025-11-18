A la UneActualites

Décret sur le recrutement : Diomaye Faye réforme les conditions d'engagement dans les Forces armées

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a signé le jeudi 30 octobre 2025 un décret réformant les conditions d’engagement dans les Forces armées sénégalaises. Ce texte, présenté comme une mise à jour nécessaire du cadre réglementaire, vise à harmoniser les critères d’admission tout en intégrant de nouvelles dispositions pour encadrer les recrutements, notamment ceux de l’École militaire de santé (EMS).

Un âge d’accès réajusté

Le décret fixe désormais l’âge d’engagement à 18 ans minimum et 28 ans maximum.
Cependant, une dérogation notable est accordée à certains profils : les candidats à l’engagement spécial d’élève officier de réserve peuvent postuler jusqu’à 35 ans, un assouplissement destiné à attirer des profils plus expérimentés.

Les bacheliers de 17 ans admis sous conditions

Parmi les nouveautés les plus significatives, les bacheliers âgés de 17 ans sont désormais autorisés à concourir pour l’entrée à l’EMS, à condition de présenter une autorisation parentale.
En cas de réussite, ils seront engagés à titre provisoire et n’intégreront l’école qu’à leur majorité, soit à 18 ans révolus.

Cette mesure vise à « faciliter l’identification précoce des talents et renforcer la filière de formation médicale militaire », selon une source proche du dossier.

Des exigences physiques et morales réaffirmées

Outre les critères d’âge, le décret rappelle les standards physiques et moraux attendus des futurs engagés. Les candidats doivent être :

  • « sains, robustes, bien constitués » ;
  • exempts de toute condamnation ;
  • dotés d’une conduite irréprochable, en adéquation avec les valeurs de discipline et d’éthique propres à la hiérarchie militaire.

Engagement provisoire de 90 jours

Le texte introduit également une période probatoire : tout engagement demeure provisoire durant les 90 premiers jours à partir de la signature du contrat.
Cette phase d’observation permettra d’évaluer l’aptitude psychologique, physique et comportementale des candidats avant la validation définitive de leur engagement.

Application et publication

Le décret confie la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions au ministre des Forces armées, et annonce sa publication prochaine au Journal officiel.

Cette réforme marque une étape importante dans la modernisation du système de recrutement militaire, alors que les Forces armées sénégalaises poursuivent leur professionnalisation et l’adaptation de leurs effectifs aux nouveaux enjeux sécuritaires et stratégiques.

