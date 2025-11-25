Affaire Madiambal Diagne : la justice française demande des clarifications au Sénégal

Dans le dossier concernant le journaliste sénégalais Madiambal Diagne, la Chambre de l’instruction du Tribunal judiciaire de Versailles a décidé de rendre un “arrêt avant dire droit”. Cette décision, prononcée cette semaine, invite les autorités sénégalaises à fournir des précisions détaillées sur les faits reprochés, les qualifications juridiques retenues ainsi que les garanties procédurales offertes dans le cadre de la procédure engagée.

Des demandes complémentaires adressées à Dakar

La juridiction française souhaite obtenir des éclaircissements sur plusieurs points essentiels :

la nature exacte des faits imputés à M. Diagne ;

les textes juridiques sénégalais appliqués dans ce dossier ;

les conditions procédurales encadrant la poursuite ou les mesures envisagées à son encontre ;

les garanties offertes en matière de droits de la défense, de transparence et de respect des normes judiciaires.

Cette démarche, fréquente dans les dossiers impliquant une coopération judiciaire internationale, vise à permettre à la Cour d’évaluer la conformité de la procédure à ses exigences juridiques.

Une nouvelle audience fixée au 3 février 2026

À la lumière des éléments qui seront transmis par Dakar, la Chambre de l’instruction réexaminera le dossier lors d’une prochaine audience, programmée pour le 3 février 2026.

Ce nouveau délai doit permettre de statuer en connaissance de cause, notamment sur les suites à donner à la demande — qu’il s’agisse d’une procédure d’extradition, de mandats internationaux ou de toute autre coopération judiciaire en cours.

Une affaire suivie de près des deux côtés de la Méditerranée

Depuis plusieurs mois, le dossier Madiambal Diagne suscite un vif intérêt, tant au Sénégal qu’en France, en raison du profil du journaliste et de la dimension politique et médiatique que revêt l’affaire.

La décision de la Cour de Versailles introduit une phase supplémentaire dans une procédure qui pourrait encore se prolonger au regard des échanges institutionnels attendus.