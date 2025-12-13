CAN 2025 : Assane Diao, Cesc Fabregas et Pape Thiaw, une discussion peu convaincante

À l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal retient son souffle autour de la situation d’Assane Diao, jeune international sénégalais évoluant à Como, en Italie. Entre exigences sportives, débats autour de sa convocation et échanges jugés peu productifs entre le club et la sélection, ce dossier illustre une fois de plus les tensions récurrentes qui entourent les joueurs africains évoluant en Europe.

Convoqué pour défendre les couleurs du Sénégal à la CAN, Assane Diao s’est retrouvé au centre d’une controverse après les déclarations publiques de son entraîneur, Cesc Fabregas. Le technicien espagnol a exprimé ses réserves, estimant que le joueur revenait d’une blessure et que sa participation à la compétition continentale pouvait représenter un risque sur le plan physique. Une position qui a rapidement suscité des réactions, tant en Italie qu’au Sénégal.

Selon Fabregas, les échanges avec le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw, n’auraient pas été convaincants. Le coach de Como a laissé entendre que la discussion n’avait pas permis de trouver un terrain d’entente clair autour de la gestion du joueur, donnant l’impression d’un dialogue peu constructif entre le club et la sélection nationale.

Du côté du Sénégal, la convocation d’Assane Diao est assumée comme un choix sportif. Le joueur est perçu comme un élément à fort potentiel, capable d’apporter de la profondeur et de l’impact offensif aux Lions. À l’approche d’une CAN très attendue, chaque profil compte dans la quête de performance et de continuité au plus haut niveau continental.

Cette situation met une nouvelle fois en lumière les relations parfois tendues entre clubs européens et sélections africaines. La CAN, compétition majeure pour les pays du continent, reste souvent perçue par certains clubs comme une contrainte sportive, alors qu’elle représente pour les sélections nationales un objectif prioritaire et non négociable.

Pour le Sénégal, tenant du titre et sérieux prétendant à sa propre succession, l’enjeu dépasse le seul cas Diao. Il s’agit aussi d’affirmer l’autorité de la sélection nationale tout en trouvant un équilibre avec les clubs formateurs. Reste à savoir si cette discussion jugée peu intéressante entre Cesc Fabregas et Pape Thiaw laissera place à une meilleure coordination à l’avenir, dans l’intérêt du joueur et de l’équipe nationale.