Societe

CAN 2025 : Assane Diao, Cesc Fabregas et Pape Thiaw, une discussion peu convaincante

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
3 Min Read

À l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal retient son souffle autour de la situation d’Assane Diao, jeune international sénégalais évoluant à Como, en Italie. Entre exigences sportives, débats autour de sa convocation et échanges jugés peu productifs entre le club et la sélection, ce dossier illustre une fois de plus les tensions récurrentes qui entourent les joueurs africains évoluant en Europe.

Convoqué pour défendre les couleurs du Sénégal à la CAN, Assane Diao s’est retrouvé au centre d’une controverse après les déclarations publiques de son entraîneur, Cesc Fabregas. Le technicien espagnol a exprimé ses réserves, estimant que le joueur revenait d’une blessure et que sa participation à la compétition continentale pouvait représenter un risque sur le plan physique. Une position qui a rapidement suscité des réactions, tant en Italie qu’au Sénégal.

Selon Fabregas, les échanges avec le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw, n’auraient pas été convaincants. Le coach de Como a laissé entendre que la discussion n’avait pas permis de trouver un terrain d’entente clair autour de la gestion du joueur, donnant l’impression d’un dialogue peu constructif entre le club et la sélection nationale.

Du côté du Sénégal, la convocation d’Assane Diao est assumée comme un choix sportif. Le joueur est perçu comme un élément à fort potentiel, capable d’apporter de la profondeur et de l’impact offensif aux Lions. À l’approche d’une CAN très attendue, chaque profil compte dans la quête de performance et de continuité au plus haut niveau continental.

DEPECHES

Cheikh Moustapha Dia : l’Étoile de Keur Massar
CAN 2025 : les choix tranchés de Pape Thiaw, entre fin de cycle et nouvelle ère
Budget 2026 : le ministère des Finances table sur plus de 681 milliards FCFA
Coupe du monde 2026 : une ruée mondiale sur les billets malgré des prix records

Cette situation met une nouvelle fois en lumière les relations parfois tendues entre clubs européens et sélections africaines. La CAN, compétition majeure pour les pays du continent, reste souvent perçue par certains clubs comme une contrainte sportive, alors qu’elle représente pour les sélections nationales un objectif prioritaire et non négociable.

Pour le Sénégal, tenant du titre et sérieux prétendant à sa propre succession, l’enjeu dépasse le seul cas Diao. Il s’agit aussi d’affirmer l’autorité de la sélection nationale tout en trouvant un équilibre avec les clubs formateurs. Reste à savoir si cette discussion jugée peu intéressante entre Cesc Fabregas et Pape Thiaw laissera place à une meilleure coordination à l’avenir, dans l’intérêt du joueur et de l’équipe nationale.

Share This Article
Previous Article CAN 2025 : Pape Thiaw dévoile une liste équilibrée et ambitieuse pour les Lions du Sénégal
Next Article Coupe du monde 2026 : une ruée mondiale sur les billets malgré des prix records
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

Tensions politiques : Cheikh Bara Ndiaye répond à Abdourahmane Diouf

By
Xalima
A la UneActualites

DIRECT Assemblée NATIONALE: Le PM Ousmane Sonko face aux députés

By
diatiger
A la UneXalima TV

Ayib Daffé recadre Diomaye Faye : “Sans Pastef, aucune coalition n’existerait aujourd’hui”

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Societe

Abass Fall explose de colère après la libération de Bougar : « Quelle honte pour ce pays ! »

Societe

Justice : le maire de Dakar Abass Fall traîne Bougar Diouf en justice, l’UPS annonce une riposte

Societe

Douleur et émotion : décès de Coumba Baldé, mère du lutteur Pokola Baldé

Societe

Kaolack : un gang neutralisé après un braquage violent et la séquestration de plusieurs victimes

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Sports

CAN 2025 : Pape Thiaw dévoile une liste équilibrée et ambitieuse pour les Lions du Sénégal

Sports

Présence présidentielle : Bassirou Diomaye Faye attendu au premier match des Lions au Mondial 2026

A la Une Sports

Matchs amicaux et calendrier international : les Lions affûtent leurs armes pour 2026

Sports

La préparation des Lions du Sénégal pour la CAN Maroc 2025 entre dans sa phase active

Sports

Match Amical de Prestige : Le Sénégal Affrontera les États-Unis le 31 Mai 2026 à Charlotte