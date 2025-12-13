Societe

Coupe du monde 2026 : une ruée mondiale sur les billets malgré des prix records

Depuis l’ouverture, jeudi dernier, de la nouvelle phase de billetterie pour la Coupe du monde 2026, l’engouement est impressionnant. Selon la BBC, plus de cinq millions de demandes de billets ont déjà été enregistrées, confirmant l’intérêt mondial exceptionnel pour cette édition historique du tournoi.

Organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, la Coupe du monde 2026 sera la première à réunir 48 équipes et à se dérouler sur un territoire aussi vaste. Cette configuration inédite, associée à l’attrait du football dans des marchés majeurs, explique en grande partie la forte pression observée sur la billetterie dès les premiers jours.

Toutefois, cette ruée s’accompagne d’une hausse marquée des prix. Toujours selon la BBC, les billets pour les matchs de la phase de groupes peuvent coûter jusqu’à trois fois plus cher que ceux de la Coupe du monde 2022 au Qatar, un constat qui alimente déjà les débats parmi les supporters.

Le cas le plus marquant concerne la finale. Le billet le moins cher est annoncé à environ 3 950 dollars américains, soit près de 2,4 millions de francs CFA (XOF). Un tarif inédit dans l’histoire de la compétition, qui illustre la dimension commerciale et l’attrait exceptionnel de cette Coupe du monde 2026.

Malgré ces prix très élevés, la demande reste massive, signe que le Mondial 2026 s’annonce comme l’un des événements sportifs les plus suivis et les plus convoités de la décennie. Reste à savoir comment les organisateurs parviendront à concilier accessibilité pour les fans et enjeux économiques lors des prochaines phases de vente.

