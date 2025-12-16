Dossier « vide », selon ses avocats : Farba Ngom dans l’attente d’une liberté provisoire

L’audition sur le fond du député-maire Farba Ngom s’est achevée ce lundi après près de quatre heures d’échanges avec les magistrats instructeurs. L’information a été confirmée par son avocat, Me Baboucar Cissé, à l’issue de la séance.

« Farba Ngom a répondu à toutes les questions posées », a déclaré le conseil de la défense, estimant que le dossier à charge ne repose sur aucun élément probant. Selon Me Cissé, les accusations portées contre son client ne seraient étayées ni par des faits précis ni par des preuves matérielles solides.

Malgré la gravité des charges évoquées dans cette procédure, les avocats du maire des Agnam affichent un certain optimisme. La défense mise sur l’issue favorable de deux demandes de liberté provisoire actuellement pendantes : l’une examinée par la chambre d’accusation du Pôle judiciaire et financier (PJF), l’autre soumise à l’appréciation de la Cour suprême.

À l’issue de cette audition, Farba Ngom a été reconduit au pavillon spécial de l’hôpital Principal de Dakar, où il demeure détenu pour des raisons médicales, sous surveillance judiciaire.

L’évolution de ces demandes de mise en liberté est désormais très attendue, tant par la défense que par les observateurs, dans un dossier à forts enjeux politiques et judiciaires.