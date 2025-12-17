CAN 2025: Le drapeau levé, la mission lancée, les Lions en route

XALIMANEWS: À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, les Lions du Sénégal ont reçu, cet après-midi, le drapeau national des mains du Président de la République, lors d’une cérémonie solennelle organisée à Dakar.

Ce geste hautement symbolique marque la dernière étape avant le départ de la sélection nationale vers le Maroc, pays hôte de la compétition. La délégation sénégalaise s’envolera dès ce vendredi, avec pour objectif de porter haut les couleurs nationales sur la scène continentale.

À cette occasion, le Chef de l’État a adressé un message d’encouragement aux joueurs et à l’encadrement technique, les appelant à faire preuve de discipline, d’engagement et de solidarité, dans une compétition réputée pour son niveau élevé et son intensité.

Le Sénégal s’apprête à faire son entrée en lice dans les prochains jours, dans un tournoi où chaque rencontre s’annonce décisive. La sélection nationale, portée par un groupe expérimenté et ambitieux, vise un parcours à la hauteur des attentes du peuple sénégalais.

L’encadrement, les joueurs et l’ensemble de la délégation affichent une détermination claire, conscients de la responsabilité qui leur incombe et du soutien constant des Sénégalais, au pays comme dans la diaspora.

Avec la remise du drapeau national, le compte à rebours est désormais lancé. Les Lions sont prêts à entrer dans l’arène continentale.