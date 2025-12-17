Coopération internationale décentralisée : la Commune de Keur Massar Nord renforce ses partenariats internationaux

XALIMANEWS: Dans le cadre de la coopération internationale décentralisée, Adama Sarr, Maire de la Commune de Keur Massar Nord, a reçu en audience Babacar Guèye, Président du Conseil départemental de Keur Massar, accompagné d’une délégation officielle de la Commune du Havre (France).

Cette délégation était composée de représentants municipaux et institutionnels de la ville du Havre, notamment un adjoint au maire, le directeur de la Mission Locale et l’adjointe chargée des Affaires étrangères. Leur présence s’inscrit dans la dynamique de renforcement des relations de coopération entre les collectivités territoriales sénégalaises et françaises.

À cette occasion, une séance de travail s’est tenue avec le Maire de Keur Massar Nord, portant sur l’examen des perspectives de partenariat dans le cadre du dispositif conjoint liant la Commune de Keur Massar Nord et le Conseil départemental de Keur Massar. Les discussions ont permis d’identifier des axes de collaboration prioritaires, notamment en matière de coopération institutionnelle, de développement local et de partage d’expériences.

À travers cette rencontre, la Commune de Keur Massar Nord réaffirme son engagement à promouvoir une diplomatie territoriale dynamique, fondée sur des partenariats durables, au service du développement local, du renforcement des capacités et de l’ouverture internationale.

PIDVito