Affaire des 91 milliards : la ligne de défense commune de Farba Ngom et Tahirou Sarr

XALIMANEWS: Les avocats de Farba Ngom déposeront ce jeudi une nouvelle demande de liberté provisoire, après le refus confirmé par la Chambre d’accusation contre le maire des Agnams.

Lors de son audition devant le juge du Pool judiciaire financier, Farba Ngom a insisté : « Entre moi et Tahirou Sarr, il n’a jamais été question de rétrocommissions. Nos liens ne concernent que des transactions foncières. »

Ces déclarations corroborent celles de Tahirou Sarr, qui affirme lui aussi n’avoir jamais versé de commissions illicites dans le cadre de ses affaires avec l’État.

Cette affaire relance le débat sur la frontière entre relations d’affaires légitimes et corruption présumée au sein de certaines institutions.

