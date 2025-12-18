XALIMANEWS: Le Sénégal aborde sa Coupe d’Afrique des Nations avec un objectif clair : remporter le trophée. C’est le message qu’a tenu à transmettre Bassirou Diomaye Faye, président de la République et fervent supporter des Lions.

Lors d’un discours de motivation adressé à Pape Thiaw et à ses joueurs, le chef de l’État a insisté sur l’importance de l’engagement et de la détermination. « Nous comptons sur vous pour faire briller nos couleurs et ramener la deuxième étoile », a-t-il déclaré, galvanisant ainsi le moral de l’équipe nationale.

Ce moment a également été l’occasion pour Bassirou Diomaye Faye de rendre un hommage appuyé aux supporters sénégalais, saluant leur passion et leur fidélité indéfectible pour les Lions.

Avec ce discours, le message est clair : le Sénégal entre dans la compétition avec la confiance et l’ambition d’aller jusqu’au bout.