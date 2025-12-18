DiasporaÉconomie

Le FONGIP : Un Soutien Majeur pour les Projets de la Diaspora Sénégalaise*

La diaspora sénégalaise est un moteur essentiel pour le développement du pays. Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) se positionne comme un partenaire clé pour concrétiser les projets de nos compatriotes établis à l’étranger.

Un Financement Adapté et Accessible

Le FONGIP garantit le financement des projets portés par la diaspora, pouvant aller jusqu’à 500 millions de FCFA. Pour les initiatives plus importantes, une co-garantie est possible au-delà de 500 millions de FCFA, offrant une flexibilité précieuse aux entrepreneurs.
Une Condition Essentielle : Le Retour au Pays
Pour bénéficier de ce dispositif, une condition majeure est le retour définitif du porteur de projet au Sénégal. Cette mesure vise à renforcer l’ancrage local des projets et à valoriser l’expertise acquise à l’étranger au service du développement national.

Votre Expertise, Notre Avenir

Le FONGIP insiste sur l’importance de l’expertise et de l’engagement de la diaspora pour le futur du Sénégal. C’est une invitation à tous les Sénégalais de l’étranger à investir leurs compétences et leurs capitaux pour créer de la valeur et des emplois au pays.
Les dépôts de demande de garantie se font en ligne via le site web www.fongip.sn

Contactez le FONGIP :
Adresse : 10, Avenue Nelson Mandela
Téléphone : 33 859 19 19 / 33 859 18 02 / 77 103 02 49

