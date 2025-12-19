Après deux ans, le FDR tire la sonnette d’alarme sur la gestion du régime

XALIMANEWS: L’opposition sénégalaise, regroupée autour du Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR), a annoncé hier en conférence de presse son intention de dénoncer fermement la mauvaise gestion du gouvernement en place.

Le FDR a présenté un plan d’action concret : organiser des tournées dans tout le pays et dans la diaspora sénégalaise pour échanger avec les populations sur les difficultés que traverse le Sénégal.

Le Front appelle à une mobilisation nationale, insistant sur la nécessité pour les citoyens de défendre les acquis démocratiques et interpeller le gouvernement sur ses choix politiques et économiques