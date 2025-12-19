Societe

Sénégal–Fuerteventura : Une coopération ambitieuse autour de l’agriculture, de l’énergie et du commerce

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
3 Min Read

XALIMANEWS: « Le Président de l’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture du Sénégal (UCCIAS), Monsieur Serigne Mboup, a reçu à Dakar Monsieur Juan Jesús Rodríguez Marichal, Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Navigation de Fuerteventura, dans le cadre d’une rencontre de haut niveau dédiée au renforcement des partenariats économiques et institutionnels entre le Sénégal et l’île de Fuerteventura.

La réunion s’est tenue en présence de Monsieur Alioune Ndiaye, proche collaborateur du Président Serigne Mboup, ainsi que de Monsieur Momar Dieng Diop, facilitateur pour la partie espagnole, qui a assuré la coordination et la fluidité des échanges entre les deux institutions.

Les discussions ont porté sur les perspectives de coopération dans les domaines relevant des missions des chambres de commerce, notamment le commerce, l’investissement, l’industrie, l’agriculture et l’agroalimentaire, l’appui aux PME, la promotion de l’entrepreneuriat, la formation, l’innovation, ainsi que les secteurs stratégiques liés à l’eau, aux énergies renouvelables et au développement durable.

Les deux Présidents ont exprimé une volonté commune de structurer des partenariats durables, fondés sur les complémentarités existantes et sur le rôle des chambres de commerce comme espaces privilégiés de dialogue, de facilitation et d’accompagnement des acteurs économiques, en particulier dans le secteur agricole, levier essentiel de sécurité alimentaire, de création d’emplois et de croissance inclusive.

DEPECHES

Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 : Mandiaye Diallo alerte sur un risque de fiasco et appelle à un sursaut national
Affaire Aziz Dabala : l’enquête prend un nouveau tournant
Bassirou Diomaye Faye : « Nous allons faire de la diaspora un acteur clé des politiques publiques »
Calmos, tranquillos, Diomaye n’est pas Président de la CEDEAO

Un temps fort de la rencontre a été consacré à la proposition d’organiser la 10ᵉ édition du Forum international AFRICAGUA au Sénégal en 2027. Cette initiative a été favorablement accueillie par le Président Serigne Mboup, qui a souligné l’intérêt stratégique d’un tel événement pour le Sénégal et pour l’Afrique de l’Ouest. Les deux parties ont convenu de travailler conjointement à la définition des modalités pratiques, techniques et institutionnelles, ainsi qu’à la signature prochaine d’un Mémorandum d’Entente destiné à formaliser le cadre de collaboration.

Le Président Serigne Mboup a, par ailleurs, réaffirmé son intention d’effectuer prochainement une visite à Fuerteventura afin de consolider le dialogue institutionnel, approfondir les axes identifiés et impulser la mise en œuvre concrète des projets communs.

Dans cette dynamique, Monsieur Juan Jesús Rodríguez Marichal participera à la prochaine édition de la Foire internationale de l’Agriculture, prévue le 21 février, sur invitation du Président Serigne Mboup. Cette présence constituera une étape supplémentaire dans le rapprochement des institutions et des acteurs des deux territoires.

Cette rencontre marque ainsi une avancée significative dans la structuration d’un partenariat solide et ambitieux entre le Sénégal et Fuerteventura, ouvrant de nouvelles perspectives de collaboration au service du développement économique, agricole et durable», Momar Dieng Diop / Espagne

Share This Article
Previous Article Le Vertige des Chiffres : De la Lumière au Jeu
Next Article Affaire Aziz Dabala : l’enquête prend un nouveau tournant
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

Tensions politiques : Cheikh Bara Ndiaye répond à Abdourahmane Diouf

By
Xalima
A la UneActualites

DIRECT Assemblée NATIONALE: Le PM Ousmane Sonko face aux députés

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Societe

Abass Fall explose de colère après la libération de Bougar : « Quelle honte pour ce pays ! »

Societe

Justice : le maire de Dakar Abass Fall traîne Bougar Diouf en justice, l’UPS annonce une riposte

Societe

Douleur et émotion : décès de Coumba Baldé, mère du lutteur Pokola Baldé

Societe

Kaolack : un gang neutralisé après un braquage violent et la séquestration de plusieurs victimes

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Le Peuple porte les Lions : un dernier rugissement avant la CAN 2025

Sports

« Ramenez la deuxième étoile » : Diomaye exhorte les Lions.

Sports

CAN 2025: Le drapeau levé, la mission lancée, les Lions en route

A la Une Football

CÉRÉMONIE REMISE DE DRAPEAU A L’ÉQUIPE NATIONALE.

Football Sports

Les Lions attendus au Palais pour la remise du Drapeau national