Finale CAN 2025 : Pape Thiaw présente ses excuses après l’épisode du penalty controversé

XALIMANEWS: Le sélectionneur des Lions de la Teranga, Pape Thiaw, a présenté ses excuses dimanche à Rabat après avoir demandé à ses joueurs de quitter la pelouse à la suite du penalty sifflé en faveur du Maroc, dans le temps additionnel de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025.
La rencontre a été interrompue durant plusieurs minutes lorsque les joueurs sénégalais ont quitté le terrain pour protester contre une décision arbitrale qu’ils jugeaient injustifiée. Les coéquipiers de Sadio Mané sont finalement revenus sur la pelouse. Le penalty, tiré par Brahim Díaz, a été manqué.
Le Sénégal s’est ensuite imposé 1-0, grâce à un but inscrit par Pape Gueye à la 98e minute des prolongations, le milieu de terrain étant élu homme du match de cette finale très disputée.
Au micro de BeIN Sports, Pape Thiaw est revenu sur cet épisode avec lucidité :
« À un moment, nous n’étions pas d’accord, c’est tout. Je ne veux pas revenir sur les faits de jeu. Je n’ai pas du tout apprécié le fait d’avoir demandé à mes joueurs de sortir du terrain. Je m’excuse auprès du football. Après réflexion, je les ai fait revenir », a-t-il reconnu.
Le technicien sénégalais a admis une réaction excessive sous le coup de l’émotion :
« Parfois, on peut réagir à chaud. Nous nous sommes demandé si ce penalty existait. Avant cela, nous avions marqué un but qui n’a pas été accordé. Nous acceptons les erreurs de l’arbitre, cela peut arriver. Nous n’aurions pas dû réagir de cette manière, mais c’est désormais du passé. Nous présentons nos excuses au football », a-t-il insisté.
Pour sa première CAN à la tête de l’équipe nationale A, Pape Thiaw a salué la performance et l’engagement de ses joueurs.
« C’était un objectif que nous voulions atteindre, surtout cette année. Nous nous sommes bien préparés pour venir chercher ce trophée. Nous savions que ce serait difficile », a-t-il déclaré.
Selon lui, la force mentale des Lions a fait la différence :
« L’équipe a vraiment souffert, mais elle a montré du caractère et de la résilience. Cela a payé ».
Avec ce succès, le Sénégal décroche sa deuxième étoile continentale, au terme d’une finale intense, marquée par la polémique, mais surtout par la détermination et la maturité d’un groupe champion.
L’attitude du coach est tres comprehensible, mais l’attitude des supporters a vouloir envahir le terrain est incomprehensible surtout tout en sachant qu’ils etaient une minorite face a 60.000 marocains. Que ce serait til passe si ces milliers de supporter marocailns repliquaient dans le stade a ce moment la.
La CAF est tout aussi responsable, car il ya vait des signes avant coureurs de sabotage, de manipulation et de tentative de confiscation manifestes de la part des marocains de puis Tanger, Et la CAF a prefere faire la politique de l’autruche jusqu a ce que ca degenere malgres les preuves.
D’un autre cote faisons attention a la FIFA car de la maniere dont j ai entendu les media francais, Les francais comptent surfer sur l affaire pour influencer la FIFA quant a d’eventuels sanctions sur le coach et certains joueurs pour decimer l’equipe en prelude a notre rencontre de coupe du monde.
Soyons vigilant il semble que dorenavant c’est tous contre le Senegal, meme les ivoiriens sy mettent. Eux mome je n’arrive toujours pas a comprendre leur complexe d; inferiorite face au senegalais alors que leurs pays est pourtant la locomotive economique de l’UEMOA.
Pourquoi vous êtes malhonnête a ce Point ??
Pourquoi vous inventé ?? J’étais a Tanger en quart et demie tout le public a soutenu le Sénégal ils étaient a la maison des infrastructures mondiale une résidence royale les conditions étaient certainement plus optimale et privilégier que même dans leurs propres pays sans vouloir dénigré Personne mais dans le fond vous le savez.
le public de Tanger a encouragé le Sénégal comme si c’était le Maroc 33000 spectateurs en quart 53000 en demie le Mali et l’Égypte ce demandait si il était a Dakar ou a Tanger ils ne savaient plus pourquoi tant de dénigrement envers le Maroc et les marocains qui ont toujours été bienveillant et bien séant envers le Sénégal et les sénégalais .
La confiscation la manipulation et la prise d’otages du trophée a été faites par votre coach le staff et les joueurs si les marocains n’était pas fairplay ils auraient repris leurs positions sur le terrain et l’arbitre aurait siffler la fin du match forfait 3-0 et c’est plié mais nos valeureux joueurs ont cherché à faire reprendre le match mais bon la prochaine fois il n’y aura plus de Cadeau savouré votre petite victoire c’est dommage ça aurait pu être une grande victoire