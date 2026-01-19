Finale CAN 2025 : Pape Thiaw présente ses excuses après l’épisode du penalty controversé

XALIMANEWS: Le sélectionneur des Lions de la Teranga, Pape Thiaw, a présenté ses excuses dimanche à Rabat après avoir demandé à ses joueurs de quitter la pelouse à la suite du penalty sifflé en faveur du Maroc, dans le temps additionnel de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025.

La rencontre a été interrompue durant plusieurs minutes lorsque les joueurs sénégalais ont quitté le terrain pour protester contre une décision arbitrale qu’ils jugeaient injustifiée. Les coéquipiers de Sadio Mané sont finalement revenus sur la pelouse. Le penalty, tiré par Brahim Díaz, a été manqué.

Le Sénégal s’est ensuite imposé 1-0, grâce à un but inscrit par Pape Gueye à la 98e minute des prolongations, le milieu de terrain étant élu homme du match de cette finale très disputée.

Au micro de BeIN Sports, Pape Thiaw est revenu sur cet épisode avec lucidité :

« À un moment, nous n’étions pas d’accord, c’est tout. Je ne veux pas revenir sur les faits de jeu. Je n’ai pas du tout apprécié le fait d’avoir demandé à mes joueurs de sortir du terrain. Je m’excuse auprès du football. Après réflexion, je les ai fait revenir », a-t-il reconnu.

Le technicien sénégalais a admis une réaction excessive sous le coup de l’émotion :

« Parfois, on peut réagir à chaud. Nous nous sommes demandé si ce penalty existait. Avant cela, nous avions marqué un but qui n’a pas été accordé. Nous acceptons les erreurs de l’arbitre, cela peut arriver. Nous n’aurions pas dû réagir de cette manière, mais c’est désormais du passé. Nous présentons nos excuses au football », a-t-il insisté.

Pour sa première CAN à la tête de l’équipe nationale A, Pape Thiaw a salué la performance et l’engagement de ses joueurs.

« C’était un objectif que nous voulions atteindre, surtout cette année. Nous nous sommes bien préparés pour venir chercher ce trophée. Nous savions que ce serait difficile », a-t-il déclaré.

Selon lui, la force mentale des Lions a fait la différence :

« L’équipe a vraiment souffert, mais elle a montré du caractère et de la résilience. Cela a payé ».

Avec ce succès, le Sénégal décroche sa deuxième étoile continentale, au terme d’une finale intense, marquée par la polémique, mais surtout par la détermination et la maturité d’un groupe champion.