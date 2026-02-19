Actualites

Homosexualité…: Vers un durcissement des peines au Sénégal

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal. Le nouveau texte vise à renforcer la répression des actes qualifiés de « contre-nature » et à combler certaines insuffisances juridiques.

Selon les dispositions proposées, les infractions liées à l’homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, ainsi que d’autres pratiques jugées contraires aux bonnes mœurs, seront désormais passibles de peines de 5 à 10 ans de prison. Des amendes comprises entre 2 millions et 10 millions de FCFA sont également prévues.

Le projet de loi introduit en outre des sanctions contre l’apologie, la promotion ou le financement de ces pratiques.

Par ailleurs, le texte prévoit des mesures contre les dénonciations abusives. Toute accusation sans preuve pourra être punie d’une peine de 3 mois à 2 ans d’emprisonnement et d’une amende allant de 200 000 à 500 000 FCFA.

DEPECHES

Homosexualité…: Vers un durcissement des peines au Sénégal
Conseil des ministres du 18 février : plusieurs postes stratégiques renouvelés
communiqué du Conseil des ministres du mercredi 18 février 2026
Dernière minute: Abdou Nguer placé sous mandat de dépôt, le jour du jugement connu
Share This Article
Previous Article Homosexualité…: Vers un durcissement des peines au Sénégal
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

UCAD: Les étudiants rejettent la version du Procureur et durcissent le ton

Actualites

Après les remous dans les universités : un comité spécial mis en place pour stabiliser le secteur

Actualites

Diomaye Faye : “La justice doit prévenir les conflits et les transformer en opportunités de dialogue”

A la UneActualites

Affaire des présumés homosexuels : Pape B. B. Ndiaye arrêté, l’enquête révèle un réseau, d’autres chutes à venir

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Officiel : Habib Beye nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille

Sports

Trêve internationale : les Lions face au Pérou et à la Gambie en mars

Sports

Pape Matar Sarr exige la libération des 18 supporters sénégalais arrêtés après la finale de la CAN

Lutte

Balla Gaye 2 défie Franc : « Je peux le battre deux à trois fois dans la même soirée »

Lutte

Arène nationale : Franc trop fort pour Tapha Tine