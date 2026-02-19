Depeches

Diplomatie parlementaire: El Malick Ndiaye renforce les liens avec Oman, la Republique Tchèque et l’Indonésie

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reçu en audience, ce jeudi 19 février, les ambassadeurs du Sultanat d’Oman, de la République tchèque et de la République d’Indonésie. Ces rencontres s’inscrivent dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales et de promotion de la diplomatie parlementaire du Sénégal.

Lors de ses échanges avec l’ambassadeur du Sultanat d’Oman, porteur d’un message officiel et d’une invitation de son homologue omanais, les discussions ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays. Les deux parties ont évoqué des perspectives de coopération dans les domaines du pétrole, du gaz, de l’eau et du secteur privé. Elles ont également réaffirmé leur attachement au multilatéralisme et au règlement pacifique des différends. La mise en place d’un groupe d’amitié parlementaire entre les deux institutions a été envisagée.

Avec l’ambassadeur de la République tchèque, le président de l’Assemblée nationale a salué la qualité de la coopération entre les deux États, notamment dans le secteur des transports. Les opportunités d’investissement offertes par la Vision Sénégal 2050 ont également été mises en avant, dans un contexte marqué par la stabilité institutionnelle du pays, jugée favorable au climat des affaires.

Les discussions avec l’ambassadeur d’Indonésie ont, quant à elles, porté sur le renforcement de la coopération dans des secteurs prioritaires tels que l’agriculture, l’éducation, l’industrie et la technologie. Les deux parties ont exprimé leur volonté de consolider un partenariat fondé sur la coopération Sud-Sud, en lien avec l’ambition du Sénégal d’atteindre l’autosuffisance alimentaire.

Au terme de ces différentes audiences, El Malick Ndiaye a réaffirmé l’engagement du Sénégal en faveur de la bonne gouvernance, de la transparence et d’une gestion rigoureuse des politiques publiques de développement.

DEPECHES

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye écarté des cas positifs
Kahone : hébergé par la famille, L. Sall enlève leur fillette de 5 ans et la tue, le film du crime atroce
Émeutes à l’UCAD : les cerveaux présumés des saccages identifiés et envoyés devant le juge, selon le procureur
Affaire des homosexuels : Magib Seck fait des révélations sur une soirée chez Pape Cheikh, les gendarmes à la recherche des participants
Share This Article
Previous Article Mort d’Aïssatou Ba à Kaffrine: l’APR condamne une agression criminelle et exige justice
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Keur Massar : la Brigade de Recherches interpelle quatre nouveaux suspects dans l’affaire Pape Cheikh et Cie

Depeches

Incendie au ministère des Finances : aucune victime, la situation sous contrôle

Depeches

Trafic de migrants et faux documents : un artiste arrêté dans une vaste affaire

A la UneDepeches

Décès d’Abdoulaye Ba : bras de fer entre le parquet, les étudiants et les médecins

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Officiel : Habib Beye nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille

Sports

Trêve internationale : les Lions face au Pérou et à la Gambie en mars

Sports

Pape Matar Sarr exige la libération des 18 supporters sénégalais arrêtés après la finale de la CAN

Lutte

Balla Gaye 2 défie Franc : « Je peux le battre deux à trois fois dans la même soirée »

Lutte

Arène nationale : Franc trop fort pour Tapha Tine