Diplomatie parlementaire: El Malick Ndiaye renforce les liens avec Oman, la Republique Tchèque et l’Indonésie

XALIMANEWS: Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reçu en audience, ce jeudi 19 février, les ambassadeurs du Sultanat d’Oman, de la République tchèque et de la République d’Indonésie. Ces rencontres s’inscrivent dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales et de promotion de la diplomatie parlementaire du Sénégal.

Lors de ses échanges avec l’ambassadeur du Sultanat d’Oman, porteur d’un message officiel et d’une invitation de son homologue omanais, les discussions ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays. Les deux parties ont évoqué des perspectives de coopération dans les domaines du pétrole, du gaz, de l’eau et du secteur privé. Elles ont également réaffirmé leur attachement au multilatéralisme et au règlement pacifique des différends. La mise en place d’un groupe d’amitié parlementaire entre les deux institutions a été envisagée.

Avec l’ambassadeur de la République tchèque, le président de l’Assemblée nationale a salué la qualité de la coopération entre les deux États, notamment dans le secteur des transports. Les opportunités d’investissement offertes par la Vision Sénégal 2050 ont également été mises en avant, dans un contexte marqué par la stabilité institutionnelle du pays, jugée favorable au climat des affaires.

Les discussions avec l’ambassadeur d’Indonésie ont, quant à elles, porté sur le renforcement de la coopération dans des secteurs prioritaires tels que l’agriculture, l’éducation, l’industrie et la technologie. Les deux parties ont exprimé leur volonté de consolider un partenariat fondé sur la coopération Sud-Sud, en lien avec l’ambition du Sénégal d’atteindre l’autosuffisance alimentaire.

Au terme de ces différentes audiences, El Malick Ndiaye a réaffirmé l’engagement du Sénégal en faveur de la bonne gouvernance, de la transparence et d’une gestion rigoureuse des politiques publiques de développement.