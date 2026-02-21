A la UneDepeches

Marche contre les bavures policières à Dakar : les manifestants exigent vérité et justice

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
4 Min Read

XALIMANEWS:Une marche pacifique contre les bavures policières s’est tenue samedi à Dakar, à l’initiative du Collectif contre les bavures policières. Quelques dizaines de participants ont répondu à l’appel pour réclamer « vérité et justice », sous l’encadrement des forces de sécurité.

Partis du Casino de Liberté 1 peu avant 16 heures, les manifestants ont entonné l’hymne national avant de rallier le rond-point Jet d’Eau. Tout au long du parcours, ils ont scandé des slogans dénonçant les violences policières et brandi des drapelets aux couleurs nationales ainsi que des pancartes portant des messages tels que : « Justice pour nos martyrs », « Non aux bavures policières », « Justice pour Abdoulaye Ba », « Exigeons vérité et justice » et « Non à l’impunité ».

Selon les organisateurs, cette mobilisation vise à interpeller les autorités sur des cas présumés d’abus et à exiger l’ouverture d’enquêtes transparentes. Momar Assane Diouf, l’un des responsables du collectif, a insisté sur la nécessité « d’établir les responsabilités » dans les dossiers évoqués. Il a également plaidé pour un renforcement des mécanismes de contrôle et davantage de transparence dans le traitement des plaintes impliquant les forces de défense et de sécurité.

Des étudiants et activistes ont dénoncé des « violences policières récurrentes » à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), notamment lors des événements du 9 février. Momar Assane Diouf a appelé l’État à situer les responsabilités et à sanctionner les auteurs présumés.

DEPECHES

Vers une justice moderne et adaptée au Sénégal 2050 (ministre)
Dernière minute: Pape Birame Bigué Ndiaye est libre, ce qu’il faut retenir
Nos 18 compatriotes au Maroc : l’heure de la réaction
Touba: Comment F. Mbaye, 21 ans, envoyait des photos intimes et extorquait de l’argent grâce à l’IA

Pour Khalil Bassène, membre du collectif, les incidents survenus à l’université constituent « la goutte d’eau de trop », dans un contexte marqué, selon lui, par plusieurs épisodes similaires entre 2021 et 2024. Il a évoqué des interventions musclées, l’usage de grenades lacrymogènes à l’intérieur du campus et des dégâts matériels sur des biens d’étudiants. Tout en prenant acte des mesures annoncées par le ministre de l’Intérieur, il les a jugées « insuffisantes ».

De son côté, Mame Awa Diouf a rappelé que « toutes les vies comptent » et que les opérations de maintien de l’ordre ne devraient pas entraîner de pertes humaines, appelant à des sanctions « les plus sévères possibles » en cas de responsabilités établies.

Serigne Saliou Fall, représentant des étudiants en médecine et membre du collectif des amicales, a indiqué qu’un bilan du service médical universitaire fait état de 107 étudiants blessés lors des récents affrontements, dont cinq cas graves. Il a réclamé que « toute la lumière soit faite » sur la mort de leur camarade Abdoulaye Ba.

Intervenant au nom du FRAPP, Souleymane Gueye a dénoncé une « impunité persistante », estimant que l’absence de sanctions favorise la répétition des abus. Il a plaidé pour l’instauration d’une « police citoyenne ».

Moment fort de la mobilisation, les manifestants ont observé un recueillement en posant un genou à terre en hommage aux victimes, réaffirmant leur exigence de justice. La marche s’est dispersée dans le calme aux environs de 17 heures, sans incident majeur.

Share This Article
Previous Article Diffamation présumée : Seydina Oumar Touré annonce une plainte contre Mollah Morgun
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneSports

Primes des Lions : toujours rien

A la UneSports

Maroc : 18 supporters sénégalais condamnés à des peines de 3 mois à 1 an ferme

Depeches

Diplomatie parlementaire: El Malick Ndiaye renforce les liens avec Oman, la Republique Tchèque et l’Indonésie

A la UneActualites

Sénégal : vers une meilleure planification des événements religieux

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Waly D. Bodiang : «Les récompenses allouées à l’équipe nationale devraient être élargies aux 18 supporters détenus…»

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien

A la Une Sports

Maroc : 18 supporters sénégalais condamnés à des peines de 3 mois à 1 an ferme

Sports

Officiel : Habib Beye nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille