Yeumbeul : comment la police a démantelé un réseau de drogue dure, filature, infiltration et coup de filet 

XALIMANEWS: Le commissariat d’arrondissement de Yeumbeul-Comico, dirigé par le commissaire Ousmane Diop, a démantelé un réseau de trafic et de consommation de drogue dure à l’issue d’une opération menée dans la nuit d’hier. Au total, cinq individus, dont deux femmes, ont été interpellés pour détention, trafic et usage de crack.

L’intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant un appartement situé à la Cité Yves Niang comme un point de repli pour la consommation et la distribution de stupéfiants. Selon les informations recueillies, les occupants des lieux, principalement de jeunes femmes, s’adonnaient régulièrement à l’usage de drogues.

Un dispositif de surveillance et de filature a alors été mis en place autour de l’immeuble. Après une phase d’observation, les policiers ont intercepté un conducteur de moto-jakarta transportant un colis suspect au moment où il s’apprêtait à entrer dans le bâtiment.

L’intervention a permis de surprendre trois personnes en pleine consommation de drogue. La perquisition effectuée dans l’appartement a conduit à la saisie de trois pierres de crack, de matériel de conditionnement (bouteilles plastiques et papier aluminium), de trois téléphones portables ainsi que d’un scooter de marque Honda. Un suspect, ayant probablement repéré la présence des forces de l’ordre, a toutefois réussi à prendre la fuite avant l’assaut.

Les investigations ont permis d’identifier le fournisseur présumé du réseau, Ismaïla alias « Iss », domicilié à Golf. Dans le cadre de l’enquête, un agent infiltré de la brigade de recherches de Comico s’est rapproché de l’entourage du suspect et s’est rendu dans l’appartement occupé notamment par la tiktokeuse Imane Traoré et sa copine Dieynaba alias « Diéba », en compagnie d’un homme. De petites quantités de crack y ont été retrouvées.

Se faisant passer pour un client, l’agent infiltré a passé une commande, ce qui a permis l’interpellation du présumé trafiquant Iss et du livreur Pape Moussa, pris en flagrant délit de livraison. La poursuite des opérations a également permis d’arrêter un cinquième suspect en possession de deux pierres de crack d’un poids total de 8,6 grammes ainsi que de six téléphones portables.

Conduits dans les locaux du commissariat, les mis en cause ont reconnu les faits lors de leurs auditions sommaires. Ils ont été placés en garde à vue après avis du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye.

L’ensemble des produits stupéfiants, le matériel de conditionnement, les téléphones ainsi que les engins à deux roues ont été placés sous scellés pour les besoins de l’enquête. Selon des sources proches du dossier, les investigations se poursuivent et pourraient s’orienter vers d’autres ramifications.