Actualites

Diffamation présumée : Seydina Oumar Touré annonce une plainte contre Mollah Morgun

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS:Une nouvelle affaire judiciaire se profile à l’horizon. Seydina Oumar Touré a annoncé son intention de saisir la justice à la suite de déclarations qu’il juge attentatoires à son honneur.

Dans une déclaration rendue publique, il affirme avoir appris, ce matin, « avec beaucoup de regret », les propos tenus récemment par Mamadou Niass, plus connu sous le nom de Mollah Morgun, un Sénégalais résidant au Canada. Selon lui, ces déclarations portent « gravement atteinte » à sa réputation.

Face à cette situation, Seydina Oumar Touré indique avoir décidé de déposer une plainte pour diffamation et injure publique. La procédure sera engagée dès lundi auprès du Procureur du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.

Par cette démarche, l’intéressé dit vouloir faire toute la lumière sur cette affaire et laisser la justice se prononcer sur les faits.

DEPECHES

Vers une justice moderne et adaptée au Sénégal 2050 (ministre)
Présumé homosexuel arrété à Tivaoune: l’enquête s’étend après les aveux du principal suspect
Chaque jour du Ramadan, l’Imam Ndiaye invite à la foi, à la patience et à la gratitude, renforcer sa foi en 5 minutes
Kaffrine : membre de l’APR morte après un coup de brique, Ndiaga Niang principal mis en cause en difficulté

Cette nouvelle plainte pourrait ainsi ouvrir un nouveau chapitre judiciaire dans un contexte marqué par la multiplication des différends publics relayés sur les réseaux sociaux.

Share This Article
Previous Article Vers une justice moderne et adaptée au Sénégal 2050 (ministre)
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Ramadan à Darou Salam Keur Massar : ferveur, solidarité et transformation sociale chez Cheikh Moustapha Dia

Actualites

Devoir, loyauté, sacrifice : la Marine honore ses trois éléments disparus

Actualites

Sénégal : bientôt filmés lors des contrôles, les conducteurs face aux caméras, 2.500 bodycams pour…

A la UneActualites

Sénégal : vers une meilleure planification des événements religieux

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Waly D. Bodiang : «Les récompenses allouées à l’équipe nationale devraient être élargies aux 18 supporters détenus…»

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien

A la Une Sports

Maroc : 18 supporters sénégalais condamnés à des peines de 3 mois à 1 an ferme

Sports

Officiel : Habib Beye nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille