Diffamation présumée : Seydina Oumar Touré annonce une plainte contre Mollah Morgun

XALIMANEWS:Une nouvelle affaire judiciaire se profile à l’horizon. Seydina Oumar Touré a annoncé son intention de saisir la justice à la suite de déclarations qu’il juge attentatoires à son honneur.

Dans une déclaration rendue publique, il affirme avoir appris, ce matin, « avec beaucoup de regret », les propos tenus récemment par Mamadou Niass, plus connu sous le nom de Mollah Morgun, un Sénégalais résidant au Canada. Selon lui, ces déclarations portent « gravement atteinte » à sa réputation.

Face à cette situation, Seydina Oumar Touré indique avoir décidé de déposer une plainte pour diffamation et injure publique. La procédure sera engagée dès lundi auprès du Procureur du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.

Par cette démarche, l’intéressé dit vouloir faire toute la lumière sur cette affaire et laisser la justice se prononcer sur les faits.

Cette nouvelle plainte pourrait ainsi ouvrir un nouveau chapitre judiciaire dans un contexte marqué par la multiplication des différends publics relayés sur les réseaux sociaux.