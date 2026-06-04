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Attaque de l’agence BOA de Yoff : les révélations sur un braquage spectaculaire en plein jour

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XALIMANEWS: De nouveaux éléments émergent dans l’affaire de l’attaque de l’agence BOA de Yoff, survenue en plein jour et qui a semé la panique parmi les clients et le personnel de l’établissement bancaire.

Selon les informations rapportées par le journal Libération, l’auteur présumé du braquage serait un homme de tenue appartenant à un corps d’élite. Un profil qui suscite de nombreuses interrogations au regard du mode opératoire particulièrement audacieux utilisé lors de l’attaque.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le suspect s’est présenté sur les lieux avec un masque d’oxygène couvrant son visage. Il aurait ensuite lancé une grenade lacrymogène à l’intérieur de l’agence afin de créer la confusion avant de s’emparer d’une somme estimée à 13 millions de francs CFA.

Alors qu’il tentait de prendre la fuite, le mis en cause aurait lancé une seconde grenade lacrymogène en direction des personnes qui le poursuivaient. Malgré cette manœuvre, il a finalement été maîtrisé et interpellé.

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L’affaire a pris une nouvelle tournure avec le dessaisissement de la Brigade de la Foire. L’enquête a été confiée à la Sûreté urbaine (SU), chargée de faire toute la lumière sur les circonstances de cette attaque et sur les motivations de son auteur présumé.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer si le suspect a agi seul ou avec d’éventuels complices.

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