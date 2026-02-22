Actualites

Affaire de la fillette tuée : Lamine Sall, le parcours glaçant d’un monstre

XALIMANEWS: La garde à vue de Lamine Sall, arrêté dans le cadre du meurtre atroce d’une fillette de cinq ans au quartier Kanda Fodé Bayo, à Kahone (Kaolack), a été prolongée. Le suspect doit être présenté ce lundi au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kaolack pour assassinat sur mineure et tentative de meurtre, selon des informations du journal Libération.

Les éléments de la brigade territoriale de Kaolack poursuivent leurs investigations afin de déterminer le mobile exact de ce crime qui a profondément choqué l’opinion. Mais au-delà de l’assassinat de la fillette, une autre affaire accable désormais le mis en cause.

D’après les informations recueillies, Lamine Sall serait impliqué dans une tentative de meurtre commise à Dakar avant sa fuite vers Kahone. Il aurait, en pleine nuit, poignardé une femme avec laquelle il entretenait auparavant une relation sentimentale.

Retrouvée et entendue avec l’appui des gendarmes de Dakar, la victime a déclaré avoir mis fin à leur relation. Elle explique que son ancien compagnon s’était présenté chez elle, de nuit, pour lui proposer des rapports sexuels. Face à son refus, elle avait alerté le voisinage. Pensant qu’il avait quitté les lieux après l’intervention des voisins, elle avait repris ses activités avant que Lamine Sall ne surgisse de l’obscurité pour la poignarder, puis prendre la fuite.

Selon les mêmes sources, cette femme porterait le même nom que la fillette tuée à Kahone. Lors de ses premières déclarations, le suspect aurait affirmé avoir « choisi » la victime en raison de cette similitude avec le nom de son ex-compagne.

Placés sous haute surveillance, les éléments de l’enquête se poursuivent en attendant la présentation du suspect devant le parquet.

