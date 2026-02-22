Dossier Pape Cheikh Diallo et Cie : contrôle judiciaire, mandats de dépôt et nouvelles interpellations

XALIMANEWS: L’enquête dans l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et Cie » connaît de nouveaux développements. Le juge du premier cabinet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a procédé, hier, à trois nouvelles inculpations, tandis que deux autres arrestations ont été enregistrées dans le cadre de cette procédure menée par la Brigade de recherches (Br) de Keur Massar.

Arrêté par les gendarmes en marge de la conférence de presse du procureur de la République relative à la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba, le journaliste de la RTS, Pape Birame Bigué Ndiaye, a été présenté vendredi au magistrat instructeur. Lors de son audition, il a contesté les faits qui lui sont reprochés, affirmant n’avoir jamais répondu aux messages d’Ibrahima Magib Seck à l’origine de son interpellation.

Malgré ses dénégations, le journaliste, dont les tests de dépistage du VIH se sont révélés négatifs, a été inculpé pour « actes contre nature » et placé sous contrôle judiciaire. Il devra désormais émarger tous les quinze jours au cabinet du juge.

Par ailleurs, interpellé à Thiès, Cheikh Ahmadou Guèye, qui avait récemment célébré son mariage, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, blanchiment de capitaux et trafic de drogue. À la suite de ses aveux, son présumé partenaire a été arrêté le même jour à Thiès et conduit dans les locaux de la Brigade de recherches de Keur Massar. Comme lui, ce dernier est également marié.

Une troisième personne, une femme identifiée sous le nom de Fama Ngom, interpellée à Dakar, a aussi été présentée au juge. Elle a été inculpée et placée sous mandat de dépôt pour des faits distincts dont les contours n’ont pas encore été précisés.

Dans le même temps, les enquêteurs ont procédé à l’arrestation du tiktokeur Zale Mbaye (28 ans), cité dans le dossier à travers des messages et des notes vocales jugés compromettants. Il a été interpellé vers 21h50 au quartier Nouroulaye, dans la commune de Nioro, suite à un avis de recherche émis par la Br de Keur Massar. Domicilié à Gadaye (Yeumbeul) et se présentant comme célibataire sans enfant, il aurait tenté de quitter le territoire national en passant par la Gambie.

L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles autres ramifications dans cette affaire aux multiples volets.