Polémique: Les proches de Mimi charge Cheikh Bara Ndiaye et l’accuse d’opportunisme politique

XALIMANEWS: La Coordination des Cadres de Mimi2024 a publié, ce vendredi, une déclaration pour répondre aux propos tenus par le député Cheikh Bara Ndiaye sur la chaîne Walf TV, dans lesquels il aurait formulé de graves accusations à l’encontre de l’ancienne Première ministre, Dr. Aminata Touré.

Dans leur communiqué, les soutiens de l’ex-cheffe du gouvernement s’en prennent frontalement au parlementaire. Ils l’accusent de se retrancher derrière son immunité parlementaire pour tenir des propos qu’il n’oserait pas assumer en dehors de son mandat. « S’il est courageux, qu’il se départisse de son mandat de député et tienne à nouveau les mêmes propos », lancent-ils, mettant en cause la sincérité et la constance de l’élu.

Les signataires relèvent également ce qu’ils qualifient de « contradiction flagrante ». Selon eux, au plus fort de la répression sous l’ancien régime, Cheikh Bara Ndiaye aurait publiquement salué, sur le même plateau de Walf TV, la « probité morale » d’Aminata Touré. Un revirement que les cadres de Mimi2024 interprètent comme la marque d’un opportunisme politique assumé.

Dans leur texte, ils dénoncent par ailleurs une « calomnie haineuse » et élargissent leur critique à ceux qu’ils soupçonnent d’être à l’origine de ces sorties médiatiques. Ils accusent certains acteurs de vouloir « transformer la démocratie sénégalaise en arme de destruction » contre leurs adversaires politiques.

Les partisans de l’ancienne Première ministre affirment toutefois que ces attaques ne l’affaiblissent pas. Au contraire, elles témoigneraient, selon eux, de son poids politique et de son influence persistante dans le débat public. « Sa haine calomnieuse ne fait que renforcer la détermination de Dr. Aminata Touré », concluent-ils, estimant qu’elle a, tout au long de sa carrière, su faire face aux controverses et aux attaques politiques.