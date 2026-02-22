Affaire Pape Cheikh et Cie : l’enquête s’élargit après les résultats médicaux de Zale Mbaye

XALIMANEWS: Un nouveau développement est intervenu dans le dossier impliquant Saliou Mbaye, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Zale. Selon des informations publiées par Seneweb et reprises par Xalima, les résultats de ses tests de dépistage au VIH ont été transmis samedi aux enquêteurs de la Brigade de Recherches de la Compagnie de Keur Massar.

Interpellé à Nioro par la brigade territoriale locale, le TikTokeur avait été aussitôt transféré à Dakar pour les besoins de l’enquête. D’après les mêmes sources, il suivait déjà un traitement médical avant son arrestation.

Dans ce dossier, les investigations ne se limitent plus aux simples interpellations. Les enquêteurs s’attachent désormais à vérifier les circonstances exactes et à établir d’éventuelles responsabilités pénales, notamment autour de faits présumés de transmission volontaire du VIH, en plus d’autres infractions visées dans la procédure.

Pour rappel, après l’éclatement de l’affaire impliquant Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et d’autres personnes citées, Saliou Mbaye aurait quitté Dakar pour se rendre dans le département de Nioro, région de Kaolack, où il aurait été localisé alors qu’il envisageait de rejoindre la Gambie.

L’enquête se poursuit sous la direction des autorités judiciaires compétentes afin de faire toute la lumière sur cette affaire aux multiples ramifications.