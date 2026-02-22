Depeches

Louga : attaque sauvage contre un commerçant dans sa maison en pleine nuit, 50 millions emportés

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Une attaque à main armée a fait deux blessés graves et permis à des individus non identifiés d’emporter près de 50 millions de francs CFA, dans la nuit de jeudi à vendredi à Niomré, dans le département de Louga.

Les faits se sont produits vers 4 heures du matin, dans cette commune située à une douzaine de kilomètres à l’est de la ville de Louga, alors qu’une coupure d’électricité plongeait la localité dans l’obscurité.

Selon Fary Mbathie, un proche de la victime, des hommes armés et encagoulés ont pénétré au domicile du commerçant Ndiouga Mbathie. Ils l’ont grièvement blessé à la mâchoire et au bras à l’aide d’armes blanches.

L’une de ses épouses, qui tentait de s’interposer, a également été blessée par les assaillants. Ces derniers se sont ensuite emparés de 25 millions de francs CFA destinés à des transactions commerciales, ainsi que de 30 000 euros conservés dans une autre pièce de la maison.

Alertés par les cris, des proches ont essayé d’intervenir. Les malfaiteurs ont alors effectué des tirs de sommation avant de prendre la fuite.

DEPECHES

Yeumbeul : comment la police a démantelé un réseau de drogue dure, filature, infiltration et coup de filet
Yeumbeul : comment la police a démantelé un réseau de drogue dure, filature, infiltration et coup de filet
Marche contre les bavures policières à Dakar : les manifestants exigent vérité et justice
Dernière minute: Pape Birame Bigué Ndiaye est libre, ce qu’il faut retenir

Les deux blessés ont été évacués au Centre hospitalier régional Ahmadou-Sakhir-Mbaye de Louga, où ils ont été admis aux urgences pour des soins intensifs.

La brigade de gendarmerie s’est rendue sur les lieux pour les constatations d’usage. Une enquête a été ouverte afin d’identifier et d’appréhender les auteurs de cette attaque.

Share This Article
Previous Article Dossier Pape Cheikh Diallo et Cie : contrôle judiciaire, mandats de dépôt et nouvelles interpellations
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Diplomatie parlementaire: El Malick Ndiaye renforce les liens avec Oman, la Republique Tchèque et l’Indonésie

Depeches

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye écarté des cas positifs

Depeches

Kahone : hébergé par la famille, L. Sall enlève leur fillette de 5 ans et la tue, le film du crime atroce

Depeches

Émeutes à l’UCAD : les cerveaux présumés des saccages identifiés et envoyés devant le juge, selon le procureur

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Waly D. Bodiang : «Les récompenses allouées à l’équipe nationale devraient être élargies aux 18 supporters détenus…»

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien

A la Une Sports

Maroc : 18 supporters sénégalais condamnés à des peines de 3 mois à 1 an ferme

Sports

Officiel : Habib Beye nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille