Louga : attaque sauvage contre un commerçant dans sa maison en pleine nuit, 50 millions emportés

XALIMANEWS: Une attaque à main armée a fait deux blessés graves et permis à des individus non identifiés d’emporter près de 50 millions de francs CFA, dans la nuit de jeudi à vendredi à Niomré, dans le département de Louga.

Les faits se sont produits vers 4 heures du matin, dans cette commune située à une douzaine de kilomètres à l’est de la ville de Louga, alors qu’une coupure d’électricité plongeait la localité dans l’obscurité.

Selon Fary Mbathie, un proche de la victime, des hommes armés et encagoulés ont pénétré au domicile du commerçant Ndiouga Mbathie. Ils l’ont grièvement blessé à la mâchoire et au bras à l’aide d’armes blanches.

L’une de ses épouses, qui tentait de s’interposer, a également été blessée par les assaillants. Ces derniers se sont ensuite emparés de 25 millions de francs CFA destinés à des transactions commerciales, ainsi que de 30 000 euros conservés dans une autre pièce de la maison.

Alertés par les cris, des proches ont essayé d’intervenir. Les malfaiteurs ont alors effectué des tirs de sommation avant de prendre la fuite.

Les deux blessés ont été évacués au Centre hospitalier régional Ahmadou-Sakhir-Mbaye de Louga, où ils ont été admis aux urgences pour des soins intensifs.

La brigade de gendarmerie s’est rendue sur les lieux pour les constatations d’usage. Une enquête a été ouverte afin d’identifier et d’appréhender les auteurs de cette attaque.