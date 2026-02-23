140 valises marquées « Free Palestine » retardent un vol El Al à Los Angeles

XALIMANEWS-Los Angeles — : Ce qui devait être un vol de routine s’est transformé en incident de sécurité majeur à l’aéroport international de Los Angeles. Le 16 février, le vol LY6 de la compagnie israélienne El Al, reliant Los Angeles International Airport à Tel Aviv, a été retardé après la découverte de 140 bagages enregistrés portant des autocollants « Free Palestine ».

Selon les premières informations, aucun des passagers concernés n’aurait apposé ces autocollants. Les étiquettes auraient été placées sur les valises après l’enregistrement, alors qu’elles se trouvaient déjà dans la zone sécurisée de traitement des bagages.

Face à cette situation inhabituelle, la compagnie — réputée pour appliquer des procédures de sécurité parmi les plus strictes au monde — a immédiatement déclenché un protocole renforcé. Chaque bagage a dû être retiré de l’appareil et soumis à un contrôle individuel approfondi afin d’écarter tout risque potentiel.

Devant le temps nécessaire à ces vérifications, la décision a été prise de faire décoller l’avion sans les 140 valises concernées. Le vol est parti avec près de deux heures de retard, tandis que les bagages sont restés au sol pour inspection supplémentaire avant d’être réacheminés ultérieurement.

À bord, l’annonce a suscité frustration et incompréhension chez certains voyageurs. L’un d’eux a confié à un média israélien qu’il transportait une robe destinée au mariage de sa fille. Selon des témoignages, un membre de l’équipage aurait rappelé qu’« il vaut mieux arriver en sécurité sans sa valise que l’inverse ».

Une enquête est désormais en cours. Les autorités examinent les images de vidéosurveillance et les registres d’accès aux zones sécurisées de l’aéroport afin de déterminer comment ces autocollants ont pu être apposés sur un nombre aussi important de bagages. Si un employé ou un sous-traitant est impliqué, il pourrait faire face à des sanctions administratives et à d’éventuelles poursuites pénales.

L’incident relance les questions sur la sécurité des zones aéroportuaires réservées au personnel et sur les risques liés à toute manipulation non autorisée de bagages, particulièrement sur des liaisons internationales sensibles.

Pour l’heure, aucun suspect n’a été officiellement identifié et aucune arrestation n’a été annoncée.