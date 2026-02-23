A la UneActualites

Inondations au Sénégal : 8 390 ménages aidés, 75 510 bénéficiaires pour 1,614 milliard FCFA, selon le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités.

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Le Projet d’appui à la protection sociale adaptative (PAPSA), financé par la Banque mondiale dans le cadre du mécanisme de réponse aux inondations, a permis d’assister à ce jour 8 390 ménages à travers le territoire national. Cela représente 75 510 personnes bénéficiaires pour un montant global de 1 614 500 000 francs CFA, selon un communiqué du ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités.

Le document précise que cette intervention s’inscrit dans la volonté des autorités de venir en aide aux populations sinistrées par les inondations et aux ménages les plus vulnérables. L’appui financier est mis en œuvre par le Fonds de solidarité nationale, dans le cadre du dispositif de réponse rapide aux situations d’urgence.

Par ailleurs, le ministère a entamé une deuxième phase de paiements. Dans la région de Diourbel, 2 778 ménages ont déjà bénéficié d’une assistance pour un montant total de 551 100 000 francs CFA. Parmi ces bénéficiaires, 2 400 ménages sont localisés dans la ville de Touba, particulièrement affectée par les inondations.

Les opérations de paiement se poursuivront du mardi 24 au vendredi 27 février dans d’autres régions touchées. Il s’agit notamment de Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda et Thiès.

À travers ces interventions, l’État du Sénégal réaffirme son engagement à apporter une réponse rapide, efficace et adaptée aux populations sinistrées, tout en renforçant les mécanismes de protection sociale face aux chocs climatiques et aux situations d’urgence.

DEPECHES

Previous Article 140 valises marquées « Free Palestine » retardent un vol El Al à Los Angeles
