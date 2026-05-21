Bénin : Patrice Talon fait ses adieux et passe le relais à Romuald Wadagni

XALIMANEWS: Ce dimanche 24 mai 2026 marque une étape importante dans la vie politique béninoise avec la prestation de serment du président élu Romuald Wadagni. Il entre officiellement en fonction avec la mission de poursuivre la conduite du pays vers davantage de progrès économique et de bien-être social.

À la veille de cette transition, le chef de l’État sortant Patrice Talon a adressé un message à la nation, mêlant bilan de mandat, reconnaissance et appel à l’unité nationale autour de son successeur.

Dans cette déclaration, Patrice Talon a salué le chemin parcouru au cours des dix dernières années, évoquant les réformes engagées, les grands chantiers réalisés et les efforts consentis pour renforcer les institutions et orienter l’action publique vers le développement socioéconomique du pays.

Reconnaissant que le parcours n’a pas été sans difficultés, il a toutefois estimé que les obstacles rencontrés ont contribué à renforcer la résilience de son action et de son équipe. Il a également souligné les résultats obtenus, qu’il attribue à l’engagement collectif des Béninois, aussi bien dans le pays que dans la diaspora.

Le président sortant a exprimé sa gratitude envers les citoyens pour leur accompagnement tout au long de son mandat, affirmant avoir eu l’honneur de diriger cette période de transformation. Il a également adressé des remerciements appuyés à ses proches collaborateurs, citant notamment le rôle de son entourage dans son parcours à la tête de l’État.

Dans la perspective de la nouvelle gouvernance, Patrice Talon s’est dit convaincu que son successeur poursuivra et amplifiera les efforts engagés pour permettre au Bénin de franchir de nouvelles étapes de développement. Il a appelé les Béninois à se mobiliser autour du nouveau président afin de consolider les acquis et poursuivre la dynamique de progrès.

Cette passation de pouvoir s’inscrit ainsi dans une logique de continuité institutionnelle, marquée par un message d’unité et de confiance en l’avenir du pays.