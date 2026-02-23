Ouverture de la ligne Montréal-Dakar d’Air Transat : L’Aviation civile canadienne en mission à Dakar

XALIMANEWS: Le Directeur général de l’ANACIM, Dr Diaga Basse a présidé ce lundi 23 février 2026 une réunion dans le cadre des préparatifs de l’ouverture prochaine de la ligne Montréal-Dakar programmée du 17 juin au 21 octobre 2026, à raison de deux vols par semaine les mercredis et samedis.

La rencontre avec la délégation de l’Autorité de l’aviation civile du Canada (Transports Canada) s’est faite avec la présence des représentants de LAS (Limak-Aibd-Summa), gestionnaire de l’aéroport de Diass, la Haute Autorité des Aéroports du Sénégal (HAAS), 2AS, TSA et la gendarmerie des transports aériens.

Le Directeur général de l’ANACIM a souligné la qualité de la coopération entre les deux autorités, l’ANACIM et Transports Canada et considère que « cette visite témoigne de leur engagement commun en faveur des standards les plus élevés en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation civile, conformément aux exigences et pratiques recommandées de l’Organisation de l’Aviation civile internationale ».

Selon lui, cette phase est essentielle pour garantir que toutes les composantes (supervision de la sécurité, sûreté, opérations aériennes, navigabilité, facilités aéroportuaires et services de navigation aérienne) répondent pleinement aux standards requis.

L’arrivée d’Air Transat à Dakar incarne selon Dr Diaga Basse, « une diversification de l’offre de transport, un renforcement de la connectivité transatlantique, un levier pour le tourisme et les investissements et une opportunité pour la diaspora sénégalaise établie au Canada ».