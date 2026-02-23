International

Ouverture de la ligne Montréal-Dakar d’Air Transat : L’Aviation civile canadienne en mission à Dakar

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Le Directeur général de l’ANACIM, Dr Diaga Basse a présidé ce lundi 23 février 2026 une réunion dans le cadre des préparatifs de l’ouverture prochaine de la ligne Montréal-Dakar programmée du 17 juin au 21 octobre 2026, à raison de deux vols par semaine les mercredis et samedis.

La rencontre avec la délégation de l’Autorité de l’aviation civile du Canada (Transports Canada) s’est faite avec la présence des représentants de LAS (Limak-Aibd-Summa), gestionnaire de l’aéroport de Diass, la Haute Autorité des Aéroports du Sénégal (HAAS), 2AS, TSA et la gendarmerie des transports aériens.

Le Directeur général de l’ANACIM a souligné la qualité de la coopération entre les deux autorités, l’ANACIM et Transports Canada et considère que « cette visite témoigne de leur engagement commun en faveur des standards les plus élevés en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation civile, conformément aux exigences et pratiques recommandées de l’Organisation de l’Aviation civile internationale ».

Selon lui, cette phase est essentielle pour garantir que toutes les composantes (supervision de la sécurité, sûreté, opérations aériennes, navigabilité, facilités aéroportuaires et services de navigation aérienne) répondent pleinement aux standards requis.

DEPECHES

Nos 18 compatriotes au Maroc : l’heure de la réaction
OPDAD : Marie Khone Faye positionne le Sénégal dans le combat pour l’autonomisation des femmes
Conférence de Munich : Aminata Touré met en avant le modèle africain de gestion de l’eau
Addis-Abeba : une série de rencontres stratégiques pour le Premier ministre Ousmane Sonko

L’arrivée d’Air Transat à Dakar incarne selon Dr Diaga Basse, « une diversification de l’offre de transport, un renforcement de la connectivité transatlantique, un levier pour le tourisme et les investissements et une opportunité pour la diaspora sénégalaise établie au Canada ».

Share This Article
Previous Article Kaolack : arrestation d’un colonel gambien et de son marabout dans une affaire de faux billets
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneInternational

Sommet de l’Union africaine : le Sénégal représenté par le Premier ministre Ousmane Sonko

A la UneInternational

Sonko à l’UA : quelle position sur l’Afrique et sur le cas Macky Sall ?

International

Sommet de l’UA: Sonko  à Addis-Abeba les 14 et 15 février

International

Affaire Pierre Robert: Les sales pratiques du «patron » au Sénégal

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Ligue 2 : le joueur de l’AS Saloum Youssou Diouf décède après un malaise à Thiès

Sports

Ligue 1 : Teungueth FC rend hommage aux supporters sénégalais arrêtés au Maroc et réclame leur libération

Sports

Waly D. Bodiang : «Les récompenses allouées à l’équipe nationale devraient être élargies aux 18 supporters détenus…»

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien