Transmission volontaire du VIH : ce que révèlent les examens de Dabakh et Zo Baldé 

XALIMANEWS: La récente arrestation de Dabakh et Zo Baldé par la Brigade de Recherches de Keur Massar attire l’attention sur l’importance du dépistage et de la prévention du VIH/Sida. Les deux individus ont été interpellés dans le cadre d’une délégation judiciaire émise par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye.

Dans le cadre de l’enquête, des examens médicaux ont été réalisés, révélant que les suspects sont positifs au virus.

Dans l’affaire dite Pape Cheikh Diallo et Cie, le nombre de cas positifs liés au VIH connaît une ascension.

