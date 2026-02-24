Depeches

Braquage nocturne à Tivaouane : cinq individus armés frappent une bijouterie, plus de 100 millions emportés

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Des individus lourdement armés ont attaqué, dans la nuit du dimanche au lundi, une bijouterie située à Tivaouane, emportant un important butin estimé à plus de 100 millions de francs CFA, selon une source sécuritaire.

D’après les informations recueillies, les faits se sont déroulés aux environs de 2 heures du matin. Cinq individus encagoulés se sont introduits par effraction dans le commerce appartenant à Abdou Aziz Thiam. Une fois à l’intérieur, les malfaiteurs ont réussi à ouvrir un coffre-fort contenant des bijoux en or et en argent d’une valeur estimée à plus de 100 millions de francs CFA.

Les assaillants ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également emporté un second coffre renfermant divers documents administratifs, aggravant ainsi le préjudice subi par le propriétaire.

Abdou Aziz Thiam a aussitôt déposé une plainte auprès du commissariat urbain de Tivaouane. Un témoin a déjà été entendu par les enquêteurs dans le cadre de la procédure.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier et d’interpeller les auteurs de ce cambriolage spectaculaire qui suscite une vive inquiétude au sein des commerçants de la localité.

