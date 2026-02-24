Depeches

Affaire Pape Cheikh Diallo : Dabakh livre des noms, d’autres interpellations en vue

XALIMANEWS: L’enquête dans le cadre de l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et Cie » connaît un nouveau rebondissement après l’audition d’Abdou Aziz Diop, alias « Dabakh », par les gendarmes de la Brigade de recherches de Keur Massar.

Employé de la tiktokeuse Mame Ndiaye Savon, le mis en cause aurait fait plusieurs révélations au cours de son interrogatoire, selon le journal Libération. Il a notamment reconnu entretenir depuis longtemps des relations intimes avec des partenaires masculins.

Toujours d’après la même source, Dabakh a également déclaré être porteur du VIH, affirmant avoir contracté le virus à la suite de relations sexuelles non protégées avec un individu identifié sous le nom de Saliou Mbaye, alias « Zale ». Il aurait en outre communiqué aux enquêteurs les noms d’autres personnes avec lesquelles il aurait eu des relations similaires.

Ces éléments pourraient entraîner de nouvelles interpellations dans ce dossier déjà en cours d’instruction. L’enquête se poursuit afin de vérifier les déclarations et d’établir les responsabilités éventuelles.

