Moussa Bocar Thiam confiant : « Aucun mandat de dépôt ne sera décerné contre moi »

XALIMANEWS: Le projet de résolution portant mise en accusation de l’ancien ministre de la Communication, Moussa Bocar Thiam, a été examiné hier en Commission des lois, dans un climat politique particulièrement tendu.

Absent du Sénégal depuis plusieurs mois, l’ex-ministre n’a plus été vu publiquement depuis le 25 juillet 2025 à Ourossogui, où il avait participé à une marche de soutien à Farba Ngom. Selon plusieurs sources, il séjournerait actuellement à l’étranger dans le cadre de ses activités professionnelles.

Me Moussa Bocar Thiam est cité dans l’affaire du Parc des technologies numériques (PTN), un projet estimé à 2,4 milliards de francs CFA, rebaptisé par la suite « Sénégal Connect Park ». La justice cherche à établir d’éventuelles irrégularités financières ou des faits susceptibles d’être qualifiés d’enrichissement illicite dans l’attribution et l’exécution du marché.

Face aux accusations, l’ancien ministre a réagi vigoureusement. Il annonce prendre « immédiatement des congés professionnels » au sein de son cabinet international basé dans le Golfe afin de rentrer au Sénégal pour, dit-il, « faire face ». Dans sa déclaration, il dénonce une manœuvre politique destinée, selon lui, à détourner l’attention de la situation nationale, évoquant notamment la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba et les difficultés économiques du pays.

Se montrant confiant, Me Moussa Bocar Thiam affirme qu’« aucun magistrat ne peut décerner un mandat de dépôt » à son encontre. Le dossier suit désormais son cours au niveau des instances compétentes

