 La réplique de Mame Matar Gueye à Ousmane Sonko : Jamra maintient la pression

XALIMANEWS: La sortie du Premier ministre Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale, invitant Mame Matar Gueye à se taire et à laisser l’État gérer le dossier relatif à l’homosexualité, n’a pas tardé à provoquer une réaction du vice-président de l’ONG Jamra.

Dans une déclaration rendue publique, Mame Matar Gueye dénonce ce qu’il qualifie de « diabolisation » et de « contre-vérités » visant son organisation. Il affirme que Jamra réitère « sans réserve » son soutien au commandant de brigade de la gendarmerie de Keur Massar ainsi qu’au procureur Saliou Dicko, salué comme « incorruptible ».

Le responsable de Jamra invoque également les valeurs religieuses du Sénégal, évoquant une nation « bénie » et réaffirmant son opposition ferme aux lobbies LGBT qu’il accuse d’agir localement. Il appelle à leur « démantèlement total » et assure que son organisation ne renoncera pas à son combat.

Cette réplique intervient dans un contexte de débat national marqué par la volonté affichée des autorités de durcir les sanctions contre les actes contre nature. En révélant avoir demandé le retrait des gardes du corps attribués à Mame Matar Gueye, Ousmane Sonko a ajouté une dimension politique supplémentaire à une controverse déjà très sensible.

