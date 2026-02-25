Depeches

Interpellations de 3 présumés homosexuels à Saint-Louis : les révélations sur les suspects et l’enquête

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: La Section de recherches (SR) de Saint-Louis a procédé à l’interpellation de trois individus âgés de 42 à 52 ans, dans le cadre d’une opération visant à démanteler un réseau présumé opérant dans la région, a rapporté le journal Libération.

Selon la même source, les personnes arrêtées exercent respectivement les métiers de peintre, commerçant et cuisinier. Les profils des mis en cause ont retenu l’attention des enquêteurs : deux d’entre eux sont mariés, tandis que le troisième est divorcé.

Les opérations d’interpellation ont été menées dans plusieurs localités, notamment à Croisement Bango, Pikine et Rao, où les éléments de la gendarmerie ont agi sur la base d’informations recueillies dans le cadre de leurs investigations.

Cette action s’inscrit dans une opération plus large conduite par la gendarmerie nationale dans le cadre de la lutte contre les atteintes aux bonnes mœurs. Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels autres membres du réseau, dont les ramifications pourraient s’étendre à d’autres zones de la région de Saint-Louis.

