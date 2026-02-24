A la UneActualites

Réformes à l’Université Cheikh-Anta-Diop : Ousmane Sonko promet des décisions “pour que l’université ne meure pas”

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

XALIMÀ’EWS: Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a assuré mardi, face aux députés réunis en séance plénière à l’Assemblée nationale, que des réformes majeures seront engagées “pour que l’université ne meure pas”. Une déclaration forte dans un contexte de tensions récurrentes au sein de l’UCAD.

Le chef du gouvernement a révélé que l’État étudie sérieusement la possibilité de délocaliser l’Université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) ou une partie de ses services, afin d’améliorer les conditions d’études et de travail des étudiants, enseignants et personnels administratifs. Une annonce qui pourrait marquer un tournant historique pour la plus grande université publique du pays.

Avant lui, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Daouda Ngom, a confirmé la réouverture du campus social de l’UCAD ce jeudi 26 février. Toutefois, cette reprise s’accompagnera de mesures strictes.

Des “instructions fermes” ont été données aux autorités universitaires pour renforcer le contrôle d’accès au campus. Le ministre a également annoncé l’installation prochaine de caméras de surveillance et la mise en place de bouches d’incendie, afin d’améliorer la sécurité.

Autre point sensible : la surpopulation dans les chambres universitaires. Selon Daouda Ngom, le campus social ne peut plus continuer à fonctionner avec 15 à 20 étudiants par chambre, une situation jugée intenable. Il a par ailleurs dénoncé le fait que 30 % des lits seraient attribués par des étudiants eux-mêmes, alors que cette compétence relève exclusivement du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD).

DEPECHES

Sous le feu des critiques, Sonko devant les députés aujourd’hui
Transmission volontaire du VIH : ce que révèlent les examens de Dabakh et Zo Baldé
Inondations au Sénégal : 8 390 ménages aidés, 75 510 bénéficiaires pour 1,614 milliard FCFA, selon le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités.
UCAD : le Collectif des amicales rejette la réouverture partielle du campus et appelle au boycott

Sur la question des bourses, le ministre a tenu à clarifier : aucune bourse ne reste impayée. Il explique que le chevauchement des années universitaires a conduit l’État à verser jusqu’à 16 mois de bourses au lieu de 12, faisant grimper la dépense annuelle à 105 milliards de francs CFA, alors que le budget voté est de 70 milliards.

Ces annonces traduisent une volonté affichée de remettre de l’ordre dans la gestion universitaire. Reste désormais à voir si ces réformes structurelles suffiront à apaiser durablement le climat au sein de l’UCAD.

Share This Article
Previous Article Moussa Bocar Thiam confiant : « Aucun mandat de dépôt ne sera décerné contre moi »
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

UCAD : le COUD annonce une bonne nouvelle pour les étudiants

A la UneActualites

Dossier Pape Cheikh Diallo et Cie : contrôle judiciaire, mandats de dépôt et nouvelles interpellations

Actualites

Affaire de la fillette tuée : Lamine Sall, le parcours glaçant d’un monstre

A la UneDepeches

Marche contre les bavures policières à Dakar : les manifestants exigent vérité et justice

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Ligue 2 : le joueur de l’AS Saloum Youssou Diouf décède après un malaise à Thiès

Sports

Ligue 1 : Teungueth FC rend hommage aux supporters sénégalais arrêtés au Maroc et réclame leur libération

Sports

Waly D. Bodiang : «Les récompenses allouées à l’équipe nationale devraient être élargies aux 18 supporters détenus…»

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien