Réformes à l’Université Cheikh-Anta-Diop : Ousmane Sonko promet des décisions “pour que l’université ne meure pas”

XALIMÀ’EWS: Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a assuré mardi, face aux députés réunis en séance plénière à l’Assemblée nationale, que des réformes majeures seront engagées “pour que l’université ne meure pas”. Une déclaration forte dans un contexte de tensions récurrentes au sein de l’UCAD.

Le chef du gouvernement a révélé que l’État étudie sérieusement la possibilité de délocaliser l’Université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) ou une partie de ses services, afin d’améliorer les conditions d’études et de travail des étudiants, enseignants et personnels administratifs. Une annonce qui pourrait marquer un tournant historique pour la plus grande université publique du pays.

Avant lui, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Daouda Ngom, a confirmé la réouverture du campus social de l’UCAD ce jeudi 26 février. Toutefois, cette reprise s’accompagnera de mesures strictes.

Des “instructions fermes” ont été données aux autorités universitaires pour renforcer le contrôle d’accès au campus. Le ministre a également annoncé l’installation prochaine de caméras de surveillance et la mise en place de bouches d’incendie, afin d’améliorer la sécurité.

Autre point sensible : la surpopulation dans les chambres universitaires. Selon Daouda Ngom, le campus social ne peut plus continuer à fonctionner avec 15 à 20 étudiants par chambre, une situation jugée intenable. Il a par ailleurs dénoncé le fait que 30 % des lits seraient attribués par des étudiants eux-mêmes, alors que cette compétence relève exclusivement du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD).

Sur la question des bourses, le ministre a tenu à clarifier : aucune bourse ne reste impayée. Il explique que le chevauchement des années universitaires a conduit l’État à verser jusqu’à 16 mois de bourses au lieu de 12, faisant grimper la dépense annuelle à 105 milliards de francs CFA, alors que le budget voté est de 70 milliards.

Ces annonces traduisent une volonté affichée de remettre de l’ordre dans la gestion universitaire. Reste désormais à voir si ces réformes structurelles suffiront à apaiser durablement le climat au sein de l’UCAD.